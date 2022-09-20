商總理事長爆料「開國門這2天就會做」　王必勝急澄清：還是要到10月

記者嚴云岑／台北報導

國人高度關注何時調整邊境管制措施，中華民國商業總會理事長許舒博今（20）日爆料，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝剛打給他說，「開放國門這2天就會做了」，呼籲各界盡快準備。對此，王必勝稍早面對媒體求證時回應，這兩天都在密集討論內容與時程，「沒有說這兩天要做什麼」，邊境應該還是要到10月才會有更明確開放。

許舒博下午出席全國商業總會「第11屆第2次會員代表大會」，會前接受媒體聯訪時除爆料與王必勝通話內容，更表示若是正常的國門開放，增加觀光客到台灣消費，即使稍微調漲電價，大家也都可以接受。

許舒博更呼籲政府，「國門開放不要再猶豫不決了，應該盡快公布國門開放時間，讓所有經濟生活回到正常，現在就可以開放，希望政府不要再拖了。」

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對此，王必勝稍早接受媒體電訪澄清，自己一直有與商總理事長聯絡，密集討論開放事宜，也尋找其他可能性，但並沒有說這這兩天就要做什麼，一切都在研議中。因為邊境開放與疫情息息相關，目前仍在觀察疫情何時到高點，相關規劃未曾改變，「我想要到10月以後才會有進一步開放」。

王必勝先前多次表示，邊境開放「大家都還在討論」，沒有時間表，但會提早公布，讓相關業者有充足的準備時間。

不過，PTT日前流出一份時間表，指稱10月10日就會實施入境0+7，但遭澄清否認，疫情指揮中心規劃10月中下旬機會較高；資深媒體人周玉蔻也預估，可能會在10月25日台灣光復節或31日蔣公冥誕，惟據《ETtoday東森新媒體》掌握，時間規劃就落在10月底，可能選在10月20、27日行政院會前後宣布。