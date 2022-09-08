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iPhone 14「車禍偵測」可救命！　網憂：摔到是否被誤判車禍

▲iPhone 14及iPhone 14 Plus共有5種顏色可選。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14系列新增車禍偵測和衛星SOS緊急服務安全功能。（圖／蘋果官網）

記者鄭文晴／綜合報導

蘋果秋季發表會發布iPhone 14系列，除了硬體、外觀上的改變，另外iPhone 14系列強調2大安全重點，分別為車禍偵測和衛星SOS緊急服務安全功能。就有網友認為，車禍偵測是iPhone最神奇的功能，若車禍嚴重無法打電話，iPhone可以救命。不過有網友擔心，手機摔到會不會觸發功能？

▲PTT。（圖／翻攝自PTT）

▲網友讚車禍偵測是iPhone最神奇的功能。（圖／翻攝自PTT）

一名網友在PTT以「iPhone 14的車禍偵測是不是最神奇的科技？」為題指出，這樣不用怕車禍無法打電話，因為iPhone可以救你，雖然應該機率非常低，但「有經過測試看起來應該不會搖一下就SOS。」

看完有不少網友擔心，「要先保證手機沒壞吧」、「機車可以偵測嗎」、「是不是要一直監控才有辦法知道？還是會很耗電？」、「手機摔到也會觸發嗎？」另外，有人好奇，若昏迷沒辦法講話，要怎麼求救？

有果粉狂推表示，「主要是G力偵測」、「會通知緊急聯絡人那還不錯」。有人則分享，車禍偵測功能機車也可以，因為手錶就會偵測你跌倒是否需要緊急救護，「之前被這功能救過，手錶還會持續發送GPS座標給緊急聯絡人。」

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

今年的iPhone 14全系列皆推出嶄新的安全功能，分別為車禍偵測和衛星SOS緊急服務安全功能。車禍偵測功能可以在偵測到嚴重車禍，且使用者昏迷或無法使用iPhone時，自動撥打緊急求助電話，若iPhone的螢幕顯示「您似乎遭遇了一場車禍」，並在告知使用者之後沒有獲得回應，裝置將會觸發「SOS緊急服務」。

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14及iPhone 14 Plus共有5種顏色可選。（圖／蘋果官網）

另外，iPhone 14系列推出利用衛星的「SOS 緊急服務」，結合與軟體深度整合的專屬零組件，讓天線直接連接到衛星，能在行動網路或Wi-Fi覆蓋範圍之外，傳送訊息給緊急服務單位。不過，這項服務目前只在美國、加拿大首先推出，預計今年11月可以開始使用，首2年免費。

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