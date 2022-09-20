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慶賀111年全國漁民節　首度移師台東

▲全國漁民節首度台東舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國漁民節首度台東舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全國漁民節慶祝活動是漁業界的年度盛事，20日舉行台東記者會為今年漁民節活動揭開序幕。縣長饒慶鈴提到，全國漁民節慶祝活動去年受疫情影響而暫停，很高興今年將於9月23、24日首度移師台東舉行，將表揚24位模範漁民、42位優秀漁民。

縣長饒慶鈴表示，每年7月1日是一年一度漁民節，也是屬於終日辛勤工作的漁民朋友重要的日子，藉由全國漁民節表揚模範優秀漁民，慰勞過去一年來漁民朋友為國家所作的貢獻，此屆全國漁民節首次在台東登場，特別以台東特色漁業「鏢旗魚」的形象為活動繪製意象圖，並將表揚110年及111年選出的24位模範漁民。

▲全國漁民節首度台東舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

農業處說明，今年24位全國模範漁民於來自全台各地，從遠洋漁業、沿近海漁業、養殖漁業、漁家婦女、漁業資源保育等各領域選出，獲獎漁民不僅響應政府新農業創新推動政策，也履行社會責任，包括友善對待外籍船員、友善環境捕撈及養殖、維護海洋環境、落實食品安全衛生管理、行銷在地特色漁業文化、活絡漁村社區發展等，為漁業樹立新的典範；此外，台東縣特別頒發「終身成就獎」給今年高齡93歲、從事漁撈80年直至今日的台東漁民張佐，為全國最年長的漁業人。

今年全國漁民節活動除了頒獎典禮，會場外更將舉辦「漁樂市集」，結合漁業推廣成果靜態展、農漁產好物展售及趣味手作DIY活動，現場還有精采的街頭藝人表演、闖關活動等，歡迎全國各地漁民及民眾一同參與漁民節活動，共享漁民的榮耀，並透過現場漁業推廣成果展、食魚教育體驗活動等，了解在地漁業與飲食文化，也見證漁業年年躍進的傲人成績。

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