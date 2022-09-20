王毅紐約會見季辛吉：中美當務之急是妥善管控台灣問題

▲大陸外交部長王毅在紐約與美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）會面。（圖／翻攝大陸外交部，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅於當地時間19日在紐約會見美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。王毅先是祝賀季辛吉將迎來百歲壽誕，同時，雙方也就中美「上海公報」50週年及目前美中台關係進行意見交換。

王毅表示，2022年是尼克森總統訪華和「上海公報」發表50週年，季辛吉博士曾示警，中美關係已經處在「冷戰的山腳」，「中美之間爆發新冷戰，不僅對中美、對全世界都將是災難。美方應回歸理性務實的對華政策，回歸中美三個聯合公報的正軌，維護好中美關係的政治基礎。」

王毅強調，中美關係當務之急是妥善管控台灣問題，否則將產生顛覆性影響，裴洛西眾議長訪台、美參議院審議《台灣政策法案》及有關協防台灣的言論，都嚴重挑戰中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基礎。

王毅表示，實現和平統一是我們的最大願望，也將為此盡最大努力，「但必須看到，台獨越猖獗，和平解決台灣問題的可能性就越消減。」

王毅提到，中國有句老話，「寧失千軍，不丟寸土」，這就是中國人的意志和決心，「如果觸犯《反分裂國家法》，中方必將依法採取堅決行動，捍衛國家的主權和領土完整，要維護台海和平穩定，美方就應認認真真回歸一個中國本義，明明白白反對和制止台獨。」