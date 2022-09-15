「台灣政策法」最終調整內容？　黃奎博：朝向不刺激美中、兩岸關係

▲「台灣政策法」草案通過牽動美中台關係。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美參院外交部委員會於美東時間昨14日審議通過「2022台灣政策法」草案，內容強化美國對台軍事支持，包括數十億美元額外安全支援，後續將送參議院審議。該法案不只觸犯北京敏感紅線，被外界視為美國將改變對台政策、擴大對台軍事支持。對此，國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，該法案並未獲得所有參議員一致通過，未來可能調整有更多的法案內容，朝向不刺激美中和兩岸關係，或改為沒有法律約束力的參議院意見表達。

「2022年台灣政策法」分九大條款，長達107頁，集結近年涉三議員同意台法案重點。今年六月由美參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）和預算委員會首席共和黨議員葛蘭姆（Lindsey Graham）共同提出，順利讓法案排上委員會議程。但梅南德茲又同時強調，法案清楚闡明美國對台灣的支持，但不代表改變美國的對台政策。

該草案初步通過版本，被外界視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案，包含4年內提供台灣45億美元的武器、安全援助，以及20億美元的軍事貸款；多項提升美台外交關係內容，和推動駐美代表處改名等，嚴重挑釁大陸「一中原則」的敏感神經。但後續法案即將送參議院，內容是否如預期通過，可能還有變數？

國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授黃奎博受訪指出，「台灣政策法」草案，其中顛覆美中關係的三大炸彈「引信」已經拆掉一個，就是美國國務院協商有關台北駐美經濟文化代表處（TECRO）改名一事。

他進一步說，其它兩個「引信」，包括將台灣列為「主要非北約盟邦」（MNNA）及建立美台軍事合作訓練機制，但並不表示這兩個「引信」會繼續存在，最後成為美國的國內法。

▲國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

未來該法案內容是否有調整可能性？黃奎博分析，在拜登政府與提案參議員的溝通以及部分參議員擔憂之下，該法案並未獲得在場20多位參議員一致通過。這也意味著，未來在參議院院會的討論，可能會有更多的法案內容調整，朝向較不刺激美中關係、兩岸關係，或者改為沒有法律約束力的參議院意見表達。

至於先前「台灣政策法案」原訂於8月3日二度審議卻臨時延期，傳出白宮怕考量將影響「戰略模糊」政策而出手踩煞車。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）受訪曾透露，他將與國會領袖見面討論這部法案，因為部分條文內容「令人擔憂」。

黃奎博也指出，「美國方面對於『台灣政策法』草案顯然有很不同的看法，並未全盤接受，行政部門高官與相關智庫研究員公開指出若干值得憂慮之處，台灣方面自應謹慎以對。」

他進一步指出，中華民國外交部稱將以「最穩健的方式持續深化台灣跟美國的友好關係」，但始終不見相關政府部門對於國內外多認為將大幅改變美國「一中政策」與激化兩岸關係的相關法案表示感激以外的意見。

黃奎博提醒，「這等於是政府面對可能的重大變局時，卻未善盡至少應擇要告知民眾相關後續影響的責任，非常令人不解。」

▲ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

另外，台灣方面也預測法案如果正式通過，將刺激北京使台海陷入危機，甚至比裴洛西訪台後的「圍台軍演」更嚴重？華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問分析，「最後如果拜登簽署通過，北京肯定強烈反彈，但不能跟裴洛西竄訪做比較，一個是政客行為，另一個是法案通過更嚴重，本質上完全不同。」

仇長根進一步說，「現在軍演幾乎常態化，不能當作北京對某件事情的反應。」可以確信的是，只要該法案通過，大陸肯定有外界無法預測的反擊，對中美關係不是好事情，對兩岸關係來說更是雪上加霜。