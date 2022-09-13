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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅五點談中日關係：對台灣問題不容動搖倒退

▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅12日在紀念中日邦交正常化50週年研討會開幕式上發表視訊致辭，就構築契合新時代要求的中日關係提出五點看法。他強調，對於台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

王毅表示，當前世界動蕩多變，中日關係不準則退。在即將開啟下一個50年征程之際，雙方既要重溫建交初心，汲取歷史經驗，推動中日關係沿著正確軌道健康穩定發展；也要思考構築契合新時代要求的中日關係，賦予兩國關係新的內涵和動力。

他指出，要踐信守諾，維護中日關係政治基礎。中國古代先賢講，「與國人交，止於信」。邦交正常化談判完成之際，周恩來總理引用「言必信，行必果」寄語兩國關係未來，田中角榮首相當即手書「信為萬事之本」予以回應。要確保兩國關係行穩致遠，必須恪守中日達成的四個政治文件和迄今做出的承諾。對於歷史、台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

王毅呼籲，要著眼大局，把握正確發展方向。雙方應始終以戰略和長遠眼光，從兩國根本利益出發，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到政策上，落實在行動中，排除干擾，妥處分歧，確保中日關係的航船不擱淺、不偏航。

他直言，要深化合作，實現更高水平的互利共贏。中國正在加快構建雙循環新發展格局，日方致力於實現增長與分配良性循環，中日合作面臨更加廣闊發展空間。雙方要牢固樹立夥伴意識，秉持全球視野，共同抵制「脫鉤斷鏈」的錯誤做法，維護全球產供鏈穩定暢通、貿易投資環境公平開放。

王毅強調，要加強引導，塑造積極友善的相互認知。中日民間交流源遠流長，應與時俱進，繼承弘揚。相互認知要秉持和而不同、以和為貴，避免將自己的價值觀強加對方。兩國政府和媒體應為兩國人民客觀友善的相互認知創造良好環境。

最後，他表示，要順應大勢，踐行真正的多邊主義。面對百年變局和世紀疫情，中日作為地區和世界重要國家，要看清多極化、全球化、文明多樣化、區域一體化的時代潮流，維護以聯合國為核心的國際體系，共同反對零和博弈與陣營對抗，促進地區穩定和區域融合發展，為世界注入更多正能量。

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