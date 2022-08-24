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新竹市推長者免費健檢限量8060人　9／1起開放預約

▲111年度新⽵市老人免費健康檢查服務9月12日開跑。（圖／新竹市政府提供）

▲111年度新⽵市老人免費健康檢查服務9月12日開跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111年度新⽵市老人免費健康檢查服務9月12日開跑，新竹市代理市長陳章賢宣布，今年市府攜手臺⼤醫院新⽵分院、新⽵國泰綜合醫院、⾺偕紀念醫院新⽵分院、國軍新⽵地區醫院等10家醫療院所，提供限量8,060個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者（46年12⽉31⽇前出⽣者）皆可參加，9月1日上午8點起開放向受檢醫療院所電話預約登記，額滿為止。

陳章賢表示，新竹市是幸福城市，感謝長輩們過去對這座城市的付出與打拚，為城市奠定良好發展基礎。每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金，也辦理老人免費健康檢查，今年開放免費健檢時間為9月12日至10月31日止，鼓勵長輩踴躍參加，透過健康檢查把關，讓長輩們都能呷百二。

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他說，設籍新⽵市65歲以上⻑輩共6萬2,385名，占全市⼈⼝13.84%，市府重視長輩照顧，除配合中央推動長照2.0外，也積極推動各項老⼈福利⼯作，包含每月發放安老津貼3千元、每年重陽禮金2千元、老花眼鏡補助、假牙補助、免費拐杖，並設置68處共餐據點，辦理免費長青課程、免費健檢等，讓生活在這座城市的長輩，得到更完善的福利與照顧。

77歲的黃爺爺表⽰，2年前參加市府辦理的老人免費健康檢查，察覺肺部有陰影，進而由醫院轉診協助就醫，並做更精密的檢查，發現是肺癌初期，所幸及早發現並配合醫師治療，現在身體狀況已漸漸好轉，黃爺爺感謝市府每年舉辦的老人免費健檢，讓長輩能為自己的身體健康把關。

社會處李季縈處長表示，今年老人免費健康檢查投入近760萬元經費，對象為設籍新竹市的65歲以上長輩，合作醫療院所有臺⼤醫院新⽵分院、國軍新⽵地區醫院、南⾨綜合醫院、新⽣醫院、和平醫院、新⽵國泰綜合醫院、⾺偕紀念醫院新⽵分院、新中興醫院、安慎診所及億安診所。

社會處表示，今年健檢項⽬有醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH(EIA/LIA)、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍、失智症早期篩檢共8大項，提醒健檢當天須攜帶身分證、印章及健保卡。

社會處提醒，歡迎⻑輩參加免費健康檢查，也提醒為⼈⼦女者⿎勵家中⻑輩參加，了解長輩的身體健康變化，對於老⼈免費健康檢查相關細節及建議事項，歡迎撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。

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