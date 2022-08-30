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校園防疫不能等　竹市推「防疫模範生」疫苗獎勵

▲新竹市政府推出「111年防疫模範生」獎勵計畫。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府推出「111年防疫模範生」獎勵計畫。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

校園防疫不能等！新竹市政府推出「111年防疫模範生」獎勵計畫，代理市長陳章賢宣布，凡18歲以下學童與幼兒，於8月1日至9月30日期間內，完成任一劑疫苗接種，無須額外登錄即可參加抽獎，最大獎為最新款IPhone14，還有平版電腦、藍芽耳機等3C週邊商品，共抽出60組，鼓勵學童盡速接種疫苗，保護自己也保護家人！

陳章賢表示，感謝家長們配合防疫政策，竹市6個月至5歲嬰幼兒，自7月開打迄今，第一劑施打率達24.2 %；5至11歲兒童第一劑施打率也達 82.0%、第二劑49.1%；12至18歲青少年第三劑完成率也達58.9%。

他說，開學到來，面對Omicron變異株BA.5來勢洶洶，針對尚未接種基礎劑的6個月5歲學童，本市全面提供特約醫療機構展開接種服務（https://reurl.cc/9GdEGO），衛生局也將於9月1日起陸續安排進校施打，鼓勵學童盡速接種COVID疫苗，以降低染疫後中重症風險及MIS-C發生機率。

衛生局長吳欣席表示，依據指揮中心推估，BA.5疫情恐於9月底、10月初達高峰，莘莘學子開學後實體課程，將面臨共學風險，考量即將開始接種人類乳突病毒疫苗(HPV)和10月開打的流感疫苗，鼓勵學生及幼兒及早接種COVID疫苗，以提高校園群體防護力。

衛生局指出，本市6個月至5歲嬰幼兒輝瑞BNT疫苗，已全面提供特約醫療機構展開接種服務，另為便利上班族家長，9/3、9/17、9/24周六上午也特別開設隨到隨打幼兒假日疫苗專診服務，包含馬偕、國泰、國軍、南門4大醫院及三區衛生所（註：國軍醫院9/3不開診），鼓勵嬰幼兒盡早完成疫苗接種。

衛生局說明，凡18歲以下學童與幼兒，於8月1日至9月30日期間內完成任何一劑疫苗接種，將由醫療院所將接種者資料上傳至衛福部「全國性預防接種資訊管理系統」，衛生局將匯出施打名冊並將於11月1日（二）公開以電腦亂數抽獎，得獎名單將於隔日公布於新竹市衛生局官網（https://dep.hcchb.gov.tw/）。

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，出門應隨時維持以上防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、完整接種疫苗、積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣，如有疫情或疫苗相關疑問，歡迎致電本市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

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