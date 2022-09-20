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社會 社會焦點 保障人權

淫賊闖空門意外發現屋主是正妹　衝浴室裝針孔結果當場被抓包

▲桃園市某所升大學補習班林姓班主任，遭指控在女廁天花板裝設針孔偷拍女學生如廁，檢方查出其偷拍檔案硬碟影片多達40G，受害女學生至少逾百人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃姓慣竊潛入正妹房間的浴室偷裝針孔攝影機被撞見。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓慣竊今年2月間侵入一間住宅大樓行竊，發現某間套房的鑰匙掛在門上，隨手取走，幾天後他潛入房間搜刮財物，意外發現屋主是位正妹，黃男臨時起意在浴室天花板裝設針孔攝影機，裝到一半正妹屋主突然返家，發現屋內竟有小偷嚇得拿起手機蒐證，還被黃男制止弄傷，正妹事後報警逮到黃男，法院審理後依侵入住宅行竊罪判黃男徒刑1年，不得易科罰金，傷害等罪則判徒刑8月，可易科罰金。

判決指出，有多次竊盜、毒品前科的黃姓男子今年2月間，潛入高雄市五福路一處大樓，發現一間房間外的大門鑰匙未拔，隨即將鑰匙順手偷走，過了幾天，黃男利用偷來的鑰匙侵入房間，大肆搜刮財物時，意外發現屋主是正妹，竟臨時起了色心。

黃男隨後進入浴室，在天花板裝設針孔攝影機，裝到一半正妹剛好返家，聽到浴室有動靜，察看時發現黃男躲在浴室內，立刻大聲喝斥並持手機錄影蒐證，黃男見事跡敗露，出手制止還想搶手機，兩人發生推打，導致郭姓正妹兩臂挫傷。

正妹隨後報警，警方當天晚上就循線逮捕黃男，黃男也坦承犯行，法院審理後，依竊盜、侵入住宅竊盜罪、傷害等罪嫌，不得易科罰金部分，判處黃男有期徒刑1年，得易科罰金部分則判處有期徒刑8月，全案可上訴。

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