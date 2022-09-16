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巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次

網搜小組／鄺郁庭報導

「蜜蜂怎麼樣？我不懂……」一位男網友在臉書「●【爆廢公社二館】●」貼出一段影片，只見畫面中的正妹身穿超低胸服裝，不僅大露北半球，她還嗨笑分享自己被蜜蜂叮的糗事，過程中傲人巨乳隨著「甩蜜蜂」的動作不停晃動，讓拍攝友人直笑，「可以再甩一次嗎？」底下一票男網友也暈了。

影片中，巨乳妹在跟拍攝的男性友人分享糗事，只見她笑彎了眼，比手畫腳地敘述自己在銀行門口滑手機，突然發現有隻蜜蜂停在手上似乎要叮她，趕緊甩手加上吹氣想趕走蜜蜂，才發現自己戴著口罩，吹氣根本沒有用，讓她覺得糗到不行。

不過，在聽到「甩蜜蜂」這一段的時候，拍攝男突然一直要求，「可以再甩一次嗎？」「啊可以再甩一次嗎？」「我沒看到，可以再甩一次嗎？」讓正妹愣住，「要甩什麼？」男子便強調，「甩蜜蜂的動作」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲巨乳正妹甩蜜蜂的故事，讓網友暴動了 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

於是巨乳妹又示範了一次「甩蜜蜂」，拍攝男子才笑呼，「好好好，我看清楚了！」但到底是什麼讓他像是進入「鬼打牆」狀態？原來是隨著「甩蜜蜂」的動作，正妹白嫩的雙峰就跟著晃動，難怪讓男子瘋狂要求「再甩一次」。

影片一出，底下不少網友也暴動，「我也沒看到，再甩一次」、「我看了44分鐘後，我終於明白了～是有蜜蜂叮她的胸部」、「啥？什麼？她剛剛說什麼？什麼峰」、「這錄影的人根本沒認真在聽她講什麼故事，超級專業的」、「我頭暈！快幫我叫救護車」、「所以勒？發文不附IG？這樣對嗎」、「就是甩蜜蜂而已，為什麼片長三個多小時？」

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