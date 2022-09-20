搭訕高中制服正妹自拍偷親兩下...她嚇哭跑走！色男判刑+賠20萬

▲高雄陳姓男子找正妹自拍趁機偷親。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄陳姓男子在新堀江商圈見到一名穿著高中制服的正妹小青（化名），上前搭訕佯稱有一個找正妹拍合照的計畫，兩人自拍時，陳男竟趁機在小青臉上偷親了兩下，小青被突如其來的舉動嚇傻，哭著落跑，後來陳男被警察抓到送辦，法院審理後，刑事方面判陳男徒刑8月，民事部分則判賠20萬元。

判決指出，陳姓男子是在2019年3月28日晚間9時許，在高雄熱鬧的新堀江商圈的影城附近，見到穿著高中制服的小青長得很漂亮，於是上前搭訕，佯稱要作企劃案需要找正妹合照，小青不疑有他，配合由陳男持手機自拍2人合照時，陳男突然連親了小青的臉頰2下，小青當場嚇傻愣住，回過神來覺得受辱噁心，哭著跑走。

陳男得逞後繼續在新堀江附近以同樣手法試圖搭訕其他正妹，被路人報警，警方循線找到被害的小青，訊後將陳男依性騷擾防治條例送辦、起訴，小青另提告民事求償100萬元。

高雄地院審理時，陳男辯稱自己是同性戀，且因為小青長得很像長髮卡通人物「櫻桃小丸子」，正常男性對「櫻桃小丸子」不會引起「性衝動、意圖性騷擾」，而去親吻「櫻桃小丸子」臉頰，所以他與小青合照時，並無藉機對她為性騷擾之行為，但法官不信，判他有期徒刑8個月。

民事部分，法官認為陳男的行為對小青身心造成難以輕易抹滅的創傷，判賠20萬元，陳男不服上訴，高雄高分院審理後，支持一審見解，民、刑事都駁回陳男的上訴，全案定讞。