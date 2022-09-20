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這鄉鎮要發錢了！8萬7千人開心小確幸　每人可領1000元現金　

▲▼苗栗竹南鎮公所計畫10月發放每位鎮民1000元紓困金，共計發出8700萬元。（圖／竹南鎮公所提供）

▲苗栗竹南鎮公所計畫10月發放每位鎮民1000元防疫紓困金，共計發出8700萬元。（圖／竹南鎮公所提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮因應特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情發放防疫紓困金，發放資格為8/16（含當日）前已設籍竹南鎮之鎮民，金額為每人「壹仟元整」，自10月3日開始發放，竹南鎮民8萬7千多人，預計發出8700多萬元。

竹南鎮公所表示，鑑於此次疫情影響人民生活甚鉅，由竹南鎮代表會提案，與鎮長方進興研議後，決定發放紓困金以慰所有竹南鎮民，紓困金發放自治條例經竹南鎮民代表會於8/16審議通過，發放資格即為8/16（含當日）前已設籍竹南鎮之鎮民。

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方進興也說，因應佛教團體購回早年民間開發單位捐贈的公共設施土地，鎮庫進帳約1億多元，特別回饋鎮民，用以振興消費，約有8萬7000多鎮民受惠，預計10/3起陸續在指定地點發放。

鎮公所秘書謝文福說，符合資格者可本人親自領取，或是委託他人領取；若是以「戶」領取，可以委託同戶之一人（需滿20歲）代表領取，需備領取人之「身分證正本」、「印章」、「代領切結書」，以及「戶內所有人之身分證正反面影本或健保卡正本」。

竹南鎮公所提醒，鎮公所會把通知單發放到每戶家中，如未能於表定時間前往指定地點領取者，10月23日至10月30日上午至公所3樓禮堂補領，再逾期視同放棄不予補發，請務必留意發放時間儘早領取，以免喪失資格。

▲▼苗栗竹南鎮公所計畫10月發放每位鎮民1000元紓困金，共計發出8700萬元。（圖／竹南鎮公所提供）

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