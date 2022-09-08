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社會 社會焦點 保障人權

機車待轉區設路中央...網譏「待撞區」　工務段：是視差問題

記者蔡文淵／苗栗報導

有民眾在臉書社團「苗栗大小事」PO表示，自己在苗栗縣竹南鎮台13甲線與國道3號竹南交流道聯絡道（台1己線）交岔口的南下車道停等紅燈時，發現前方的機車待轉區像是畫設在路口中央，表示這個路口太危險。對此，公路總局苗栗工務段表示，待轉格距離路面邊線尚有2公尺的安全距離，是視差問題，請民眾不要擔心。

▲▼竹南台13線和(台一己)線路口機車待轉格距後方汽車停止線太遠，機車待轉有如停在路中央。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲竹南台13線和(台一己)線路口機車待轉格距後方汽車停止線太遠，機車待轉有如停在路中央。（圖／記者蔡文淵翻攝）

「苗栗大小事」臉書社團po文後引發網友討論，不少網友留言「待撞區」、「生命垂危區」，也有網友質疑「設計不良」，直呼「這個太扯了」。這個路口就是去年8月發生闖紅燈的野馬撞死孝女的地點，不過事故原因和機車待轉區並沒有關聯。

有騎士表示，因台13甲線與國道3號竹南交流道聯絡道（台1己線）車流量大，且多大型重車，認為此待轉區應該再退後一點。

公路總局苗栗工務段段長陳禎康說，因該機車待轉區後方路口為喇叭口，車道停止線有退縮，所以視覺上使得待轉區看起來比較遠，但該待轉區實際與橫向的台1己線主線道距離有2公尺以上，行車無安全上的疑慮。

▲▼待轉區。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竹南台13線和(台一己)線路口機車待轉格距後方汽車停止線太遠，機車待轉有如停在路中央。（圖／記者蔡文淵翻攝）
▲▼竹南台13線和(台一己)線路口機車待轉格距後方汽車停止線太遠，機車待轉有如停在路中央，苗栗工務段表示，待轉區離主線距離2公尺以上，安全無虞。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼待轉區。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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