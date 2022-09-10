屏東竹田鄉9／12發1千元紓困金　15村輪流發...新生兒也可領

▲竹田鄉公所 。（圖／取自Google）

記者陳崑福／屏東報導

由於疫情重創鄉內經濟，屏東縣竹田鄉代表會5月間決議每人發放1000元防疫紓困金，公所籌措到該筆經費後，將於9月12日至20日發放，粗計經費1千7000萬元。

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竹田鄉長傅民雄(10)日下午表示，鄉親受疫情影響，生活相當苦，村長及鄉民代表多次反映公所應該發放紓困金，紓解鄉親困難；代表會於今年5月間通過該項紓困案後，公所排除萬難找經費，終於籌措到該筆經費。根據統計，鄉內目前有1萬6000多人，每人發放1000元，加上人事等費用，約需1千7000萬元經費，預計星期一(即12日)起發放。

鄉內有15村，各村發放時間略有不同，福田村、永豐村將在第一波9月12日發放；9月13日為南勢村、大湖村；9月14日為美崙村、鳳明村；9月15日為竹南村、二崙村；9月16日為六巷村、泗州村；9月17日為糶糴村、履豐村；9月18日為頭崙村、竹田村；9月20日西勢村。

鄉公所表示，只要在今年5月31日（含當日）前戶籍登記在竹田鄉，或者新生兒在5月31日出生，並在7月31日前辦妥出生登記，就屬於符合資格者，請攜帶身分證及印章至指定發放處領取即可。

鄉公所提醒，如果本人無法親領，委託代領者可持代領人之身分證正本、印章，以及委託人的身分證正本，或現戶戶口名簿、3個月內之戶籍謄本，如果截止日仍未領取，視同放棄，不再發給。