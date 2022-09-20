花蓮春日國小震損嚴重！評估重修或重建　停課期間採遠距教學

▲918地震造成玉里國小幼兒園及穿堂嚴重受損，縣府或考慮重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918地震對於花蓮的道路橋梁、學校跟民宅，造成很大的影響，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁19日前往玉里鎮春日國小與樂合國小視察校舍受損情況，希望在停班停課的期間，盡快整理好，讓孩子恢復上課。

徐榛蔚表示，春日國小校舍受損較嚴重，校方有請結構技師進行評估，目前幼兒園使用的校舍影響較大，而倒塌的穿堂會盡快移除，將會用最嚴謹，最審慎的態度評估校舍的安全性，看是要進行修復或是重建。

▲花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁赴春日國小現場勘查。

徐榛蔚指出，若受損校舍的安全性有疑慮，國小學童的部分會啟動用遠距教學的方式，而幼兒園會移到安全的教室暫時使用。因為疫情期間已有遠距離教學的經驗，家長們不用擔心學童受教權受到影響。

▲徐榛蔚前往新民山區農路了解崩塌路段。

立法委員傅崐萁表示，在天然災害中倒塌的各式建築物或是公共建設，無論完工或是修復的時候，都符合使用標準，但這次918地震規模是6.8級，像是過去的921，抑或是0206，這種天然災害的力量，是不可預料、不可抗拒的，發生了災損就盡快修復，讓人民離開恐懼的陰影，早日回復正常生活。

徐榛蔚隨後在玉里鎮代理鎮長江東成陪同下前往新民山區農路了解崩塌影響的路段，並當場指示相關單位盡快將障礙物清除，盡快恢復農路暢通。

