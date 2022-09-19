　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6.8強震釀災！超暖日航空服員送卡片「我們日本人愛台灣」打氣

▲▼網友在日本航空飛機上收到空服員暖心問候卡片和飛機模型。（圖／高睿騰授權提供，請勿翻攝）

▲網友在日本航空機上收到空服員暖心問候卡片和飛機模型。（圖／高睿騰授權提供，請勿翻攝）

記者蔡玟君／台北報導

17、18日台灣東部分別發生兩次芮氏規模6以上的強烈地震，災情頻頻傳出，不只全台提心吊膽，「台灣大丈夫」更登上日本推特熱搜。頂級旅遊俱樂部Le Orano 執行長高睿騰就分享從美國搭日本航空返回台灣時碰到的暖心插曲，登機後3、4名日籍空服員不但特別前來關心，下機前更送上寫有「我們是真的朋友，我們日本人愛台灣，加油！」的卡片打氣，讓他直呼超感人。

地震,6.8強震,918地震,花蓮,玉里,高寮大橋,空拍（圖／記者林振民攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東台灣6.8強震連國際也關注。（圖／記者林振民攝）

高睿騰表示，因為飛機上有WiFi，因此航程期間也在關心台灣地震情況，結果就有3、4名日籍空服員上前來，先確認自己是否來自台灣，接著就表示聽說台灣地震很嚴重，他們也感同深受，除了關心台灣的災情，也對罹難者表表達遺憾之意，讓他覺得非常溫暖。

▲▼網友在日本航空飛機上收到空服員暖心問候卡片和飛機模型。（圖／高睿騰授權提供，請勿翻攝）

▲日航空服員送上手寫卡片和飛機模型為台灣加油打氣。（圖／高睿騰授權提供，請勿翻攝）

原本以為空服員的關心到此為止，結果在享用完降落前的第二次餐點後，座艙長帶著機組人員上前來表示想要送他一份禮物，並遞上卡片於模型飛機，卡片寫著「「我們是真的朋友，我們日本人愛台灣，加油！！」，而模型飛機上則用英文寫上「GANBARE TAIWAN（日文：頑張れ台湾）」以及中文翻譯「加油台灣」的文字，讓他感動到眼淚在眼框中打轉，直呼真的超暖。

花東6.8強震為今年最大地震，造成多條橋樑斷裂、房屋毀損，正值金針花季的六十石山和赤科山道路也一度因坍方而道路中斷，導致上百名遊客受困，所幸目前已經搶通，

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
快訊／台74線6車連環撞！拖板車撞爛休旅回堵2公里
從便便看健康！臭到爆恐是癌「3類型快就醫」
回顧女王96年歲月「從黑白到彩色」　白金漢宮感人影片致敬
人行道寫「4字標語」超諷刺　一張照片讓人搖頭：行人的悲哀
86歲父約會騙稱「跟男老師旅遊」　吳淡如喊話網友別拆穿
雲林惡火噬25車驚見「稀有車款」　網嘆：又少一台了
狠男跟騷女同事殘忍殺人！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東6.8強震全台532校受損　災損金額累積1億1570萬元

人行道寫「4字標語」超諷刺　一張照片讓眾人搖頭：台灣行人的悲哀

健身妹穿瑜珈褲約會！被男友嫌惡「丟臉」會有駱駝蹄　網看照傻了

6.8強震釀災！超暖日航空服員送卡片「我們日本人愛台灣」打氣

快訊／花蓮19：30規模4.5地震！最大震度4級　網嚇：別再震了啦

TVBS 55頻位換鏡電視？　NCC：已請縣市政府表示意見

北市明起開放預約「次世代莫德納」　9／24「5家醫院」先開打！

感動！台中歌劇院遇強震「觀眾跑掉」　31原民童仍奮力演出

她才收到i14就被男友趕走！只因「2女1男要過夜」　網揪出疑點

興大進駐中興新村　南投縣行文校方要求完成文資法程序

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

台東6.8強震全台532校受損　災損金額累積1億1570萬元

人行道寫「4字標語」超諷刺　一張照片讓眾人搖頭：台灣行人的悲哀

健身妹穿瑜珈褲約會！被男友嫌惡「丟臉」會有駱駝蹄　網看照傻了

6.8強震釀災！超暖日航空服員送卡片「我們日本人愛台灣」打氣

快訊／花蓮19：30規模4.5地震！最大震度4級　網嚇：別再震了啦

TVBS 55頻位換鏡電視？　NCC：已請縣市政府表示意見

北市明起開放預約「次世代莫德納」　9／24「5家醫院」先開打！

感動！台中歌劇院遇強震「觀眾跑掉」　31原民童仍奮力演出

她才收到i14就被男友趕走！只因「2女1男要過夜」　網揪出疑點

興大進駐中興新村　南投縣行文校方要求完成文資法程序

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

美股開盤道瓊下跌200點　聯準會會議前利率持續走高

夏月電價新制工商團體支持　工總：盼儘快公佈非夏月電價降幅

台東6.8強震全台532校受損　災損金額累積1億1570萬元

快訊／台74線6車連環撞！拖板車撞爛休旅　太原匝道前回堵2公里

花東震災清查　投保率太低！商業地震險恐僅賠1600萬

台灣駐英代表「同等待遇」悼唁女王　中國外交部：令人不齒

LE SSERAFIM采源竟因「化妝品品牌」惹議！　日網怒喊：公司出來解釋

美國航母雷根號將訪韓國！參加美韓聯合軍事演習　2018年以來首見

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

生活熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

學者預測下個強震可能在這地方

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

2天震了145次！鄭明典曬「五芒星」震央位置變化

快訊／東部地震　全台有感搖晃

倒塌超商前「1暖心照」　千人感動：天佑台灣

學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

地震活躍期！「主震後出現」僅5%

6女台南遇震　同步爬行Call男友

更多熱門

相關新聞

地震快跑or先躲？急診醫推「另1項生存本能」

地震快跑or先躲？急診醫推「另1項生存本能」

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，造成花東地區屋倒、橋斷，至今餘震不斷，全台有感晃不停，人心惶惶。究竟在地震發生當下該如何應對？聯新國際醫院副院長、急診科醫師賈蔚指出，人類面臨緊急狀態，本能反應多半是逃跑，但有時卻未必是最有保障與安全的。事實上，另一項生存本能－「示弱」也是保命關鍵。

玉里出租套房樓梯躺地　戶外鷹架成回家路

玉里出租套房樓梯躺地　戶外鷹架成回家路

6.8強震讓火車狂晃　乘客緊抱柱

6.8強震讓火車狂晃　乘客緊抱柱

外媒關注台灣6.8強震！CNN快訊報導

外媒關注台灣6.8強震！CNN快訊報導

飛日本轉機「軍演害Delay」　日航1舉動暖炸

飛日本轉機「軍演害Delay」　日航1舉動暖炸

關鍵字：

花東6.8強震東6.8強震918地震日本航空

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

學者預測下個強震可能在這地方

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

星巴克9／19起「全品項買一送一」

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面