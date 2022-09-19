6.8強震釀災！超暖日航空服員送卡片「我們日本人愛台灣」打氣

▲網友在日本航空機上收到空服員暖心問候卡片和飛機模型。（圖／高睿騰授權提供，請勿翻攝）

記者蔡玟君／台北報導

17、18日台灣東部分別發生兩次芮氏規模6以上的強烈地震，災情頻頻傳出，不只全台提心吊膽，「台灣大丈夫」更登上日本推特熱搜。頂級旅遊俱樂部Le Orano 執行長高睿騰就分享從美國搭日本航空返回台灣時碰到的暖心插曲，登機後3、4名日籍空服員不但特別前來關心，下機前更送上寫有「我們是真的朋友，我們日本人愛台灣，加油！」的卡片打氣，讓他直呼超感人。

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▲東台灣6.8強震連國際也關注。（圖／記者林振民攝）

高睿騰表示，因為飛機上有WiFi，因此航程期間也在關心台灣地震情況，結果就有3、4名日籍空服員上前來，先確認自己是否來自台灣，接著就表示聽說台灣地震很嚴重，他們也感同深受，除了關心台灣的災情，也對罹難者表表達遺憾之意，讓他覺得非常溫暖。

▲日航空服員送上手寫卡片和飛機模型為台灣加油打氣。（圖／高睿騰授權提供，請勿翻攝）

原本以為空服員的關心到此為止，結果在享用完降落前的第二次餐點後，座艙長帶著機組人員上前來表示想要送他一份禮物，並遞上卡片於模型飛機，卡片寫著「「我們是真的朋友，我們日本人愛台灣，加油！！」，而模型飛機上則用英文寫上「GANBARE TAIWAN（日文：頑張れ台湾）」以及中文翻譯「加油台灣」的文字，讓他感動到眼淚在眼框中打轉，直呼真的超暖。

花東6.8強震為今年最大地震，造成多條橋樑斷裂、房屋毀損，正值金針花季的六十石山和赤科山道路也一度因坍方而道路中斷，導致上百名遊客受困，所幸目前已經搶通，