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918強震最新災況曝！累計1死164傷　600多名受困遊客全下山

▲▼花蓮六十石山搶通完成。（圖／記者黃彥傑攝）

▲花蓮六十石山中午搶通完成。（圖／記者黃彥傑攝）

記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

台東池上18日下午2時44分發生芮氏規模6.8強震，花東地區多處傳出災情，今(19)日下午3時災害應變中心召開第三次工作會報，截至目前為止共計1死164傷，先前受困赤科山、六十石山的600多名旅客皆於中午前下山。

0918池上震災中央災害應變中心下午3時召開第三次工作會報，由應變中心副指揮官花敬群政務次長主持相關搶救報告。災情統計截至目前為止，共計造成1人死亡、164人受傷，中央災害應變中心持續運作，並調度國軍、警察及消防機關等搜救人員計2,265人，車輛130輛前往救災，同時與地方政府保持聯繫，積極協助各項救災工作之進行。

花蓮赤柯山、六十石山因道路受損、擋路，導致上山遊客滯留山區，經調度公路總局動員重型機具全力搶修後，於今日上午11時26分完成六十石山搶修作業，約600人全數下山；赤科山86名受困民眾於早上9時30分全部援救下山，道路仍在持續搶通中。

▲▼花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，最後受困母子已被救出，總統計受困4人全數救出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮玉里鎮中山路一棟建物倒塌，4名受困民眾全數救出。（圖／花蓮縣政府提供）

副指揮官花敬群在會議中宣布7點指示

一、目前0918池上地震中央災害應變中心持續一級開設，請持續針對歷次工作會報裁示事項落實執行，並請與花蓮縣及臺東縣政府持續保持聯繫，主動支援調度救災人物力資源。

二、非常感謝相關機關協助六十石山及赤科山受困民眾順利脫困，然而本次地震仍造成東部地區多處重要橋樑(玉里大橋、高寮大橋)及道路受損，嚴重影響交通及民眾生活，後續請儘速搶修並積極辦理重建事宜。

三、臺東農會儲米存槽及碾米場殼桶因地震倒塌受損，考量花東為稻米重要糧倉，請農委會儘速協助對受災穀倉災後復原作業。

四、請內政部營建署協助地方政府針對傾斜建築物進行鑑定作業，並利用媒體等多元管道，提供民眾諮詢意見，並說明建築物結構安全之相關訊息。

五、由於東部地區鐵路軌道設施受損，民眾非常仰賴臺鐵軌道對外交駁輸運，請儘速清查鐵路受損情形及預劃搶通時間，並應統籌陸海空運交通輸運調度配套作業妥為因應。

六、依氣象局研判，近日花東地區仍可能發生地震規模超過5之地震，請積極協助各項生活扶助金發放事宜，並協助地方政府針對收容場所的民眾加強心理諮商與輔導工作。

七、請教育部針對各縣市受損之校舍積極協助修繕、校舍補強及學生輔導等事項。

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