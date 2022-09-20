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洗鴛鴦浴突地震！衝出浴室被弟看光光　「男友事後1舉動」她傻眼

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲洗澡洗到一半突然地震。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震後，花東地區後續大大小小餘震不斷，也讓全台人有感，一名女網友表示，地震當下跟男友正在洗鴛鴦浴，而且男友家在21樓，她嚇到當場傻住，男友下秒拉著她出浴室，結果被剛到家坐在客廳的男友弟弟看光光，空氣瞬間凝結，她崩潰直呼「有夠尷尬」。

女網友在「校園論壇-Zuvio」發文，「跟男友洗到一半地震」，日前跟男友剛好都放假，想說要好好舒服一下，兩人一起進浴室洗澡準備大戰一場，但洗到一半男友按耐不住直接開戰，「剛好他爸媽也都不在家，不然平常不會一起洗澡的」。

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怎料做到一半突然大地震，男友家在21樓，原PO嚇傻瞬間冷掉，男友直接拉著她往外跑，怎料出浴室門後才發現，男友弟弟前一秒剛進家門坐在客廳。原PO崩潰，「他弟直接傻眼我也傻眼，整個空氣凝結，真的是有夠尷尬的，整個身體都被他弟看到」。

她馬上洗完澡並衝回房間，裝作什麼事情都沒發生過，「更扯的是，我男友竟然裝作無所謂，回到房間還繼續要跟我那個」，她只好乖乖配合，「這是我一生中做那件事最沒感覺的一次了」。

貼文曝光後，掀起網友討論，「我今天如果不小心看到大嫂的裸體，我應該會想刪記憶吧，太尷尬了」、「不知道弟弟當時在想什麼」、「21樓感覺很晃」、「以後怎麼面對弟弟」、「我洗澡的時候也有地震」、「如果是我，我會選擇繼續做」。

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