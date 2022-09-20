「天選之人」秘密曝！千萬人確診他們卻沒事　科學家揭1關鍵





▲疫情爆發讓世界陷入困頓2年多，科學家們致力於找出部分人免疫原因。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情全球大流行至今已近3年，通報染疫人口最多的美國，疾病控制與預防中心（CDC）估計，全國約9500萬人至少得過一次COVID-19，即便疫情遍地開花，仍有人是至今沒感染過的「天選之人」，但原因並非純粹運氣或是沒朋友，而是與遺傳和免疫系統相關。科學家還沒找到確切答案，但這些人氣管黏膜中的一種細胞，可能真是他們成為「天選之人」的原因。

綜合外電報導，賓州居民安德魯（Andrew Bangent）與妻子至今都沒有感染COVID-19，他們自己也不知道為什麼會這樣，只是對此感到幸運和自豪。這些人在美國被稱為「超會躲COVID-19的人」（COVID-19 superdodgers，台暱稱天選之人），看在科學家眼裡其實不只如此。

疫情大流行初期，其實多國科學家就已組成「Covid Human Genetic Effort」，研究透過基因角度解釋不同個體在感染後出現的症狀嚴重程度，並且發現部分人即便長期暴露在高風險環境下也沒有感染，這點引起了科學家的興趣。

科學家們正在向全球募集，希望將至今未感染病毒的人招募來作為實驗對象。倫敦大學學院病毒免疫學教授麥妮（Mala Maini）的團隊，針對暴露在高風險環境下、理應感染卻沒有感染的醫護人員進行密集監測，並比對在疫情爆發前採集冷凍的另一組血液樣本。

研究團隊在對照樣本後，研究對象雖然只有10人，但這些「天選之人」中，有多達6人的氣管中有交叉反應性T細胞。麥妮正與牛津大學的團隊研究新的疫苗，他們表示這種在氣管黏膜中的T細胞，不僅可以保護人們對COVID-19免疫，對於許多種冠狀病毒也有免疫能力。他們表示從這點著手研發出的疫苗，可以比現在市面上疫苗更有效杜絕COVID-19病毒再變種和傳播。

麥妮指出目前疫苗都是針對棘蛋白（spike protein）進行研究開發，但棘蛋白是可以突變的，針對T細胞開發的疫苗，能讓接種者的鼻腔和喉嚨中充滿T細胞，藉以杜絕人類傳染，理想情況下還可預防動物傳人的可能。

家庭醫師伍茲（Scott Woods）表示，他在過去2年半的時間裡，大量暴露在高風險環境中，但都沒有確診，原先他也以為自己被歸類為天選之人，但隨著變種病毒BA.5疫情蔓延，他也確診了，「隨著病毒進化，感染力更強。」

目前為止，科學家得知「HLA-B*15:01」是染疫但無症狀的人所帶有的基因。