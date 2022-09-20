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「天選之人」秘密曝！千萬人確診他們卻沒事　科學家揭1關鍵

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲疫情爆發讓世界陷入困頓2年多，科學家們致力於找出部分人免疫原因。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情全球大流行至今已近3年，通報染疫人口最多的美國，疾病控制與預防中心（CDC）估計，全國約9500萬人至少得過一次COVID-19，即便疫情遍地開花，仍有人是至今沒感染過的「天選之人」，但原因並非純粹運氣或是沒朋友，而是與遺傳和免疫系統相關。科學家還沒找到確切答案，但這些人氣管黏膜中的一種細胞，可能真是他們成為「天選之人」的原因。

綜合外電報導，賓州居民安德魯（Andrew Bangent）與妻子至今都沒有感染COVID-19，他們自己也不知道為什麼會這樣，只是對此感到幸運和自豪。這些人在美國被稱為「超會躲COVID-19的人」（COVID-19 superdodgers，台暱稱天選之人），看在科學家眼裡其實不只如此。

疫情大流行初期，其實多國科學家就已組成「Covid Human Genetic Effort」，研究透過基因角度解釋不同個體在感染後出現的症狀嚴重程度，並且發現部分人即便長期暴露在高風險環境下也沒有感染，這點引起了科學家的興趣。

科學家們正在向全球募集，希望將至今未感染病毒的人招募來作為實驗對象。倫敦大學學院病毒免疫學教授麥妮（Mala Maini）的團隊，針對暴露在高風險環境下、理應感染卻沒有感染的醫護人員進行密集監測，並比對在疫情爆發前採集冷凍的另一組血液樣本。

研究團隊在對照樣本後，研究對象雖然只有10人，但這些「天選之人」中，有多達6人的氣管中有交叉反應性T細胞。麥妮正與牛津大學的團隊研究新的疫苗，他們表示這種在氣管黏膜中的T細胞，不僅可以保護人們對COVID-19免疫，對於許多種冠狀病毒也有免疫能力。他們表示從這點著手研發出的疫苗，可以比現在市面上疫苗更有效杜絕COVID-19病毒再變種和傳播。

麥妮指出目前疫苗都是針對棘蛋白（spike protein）進行研究開發，但棘蛋白是可以突變的，針對T細胞開發的疫苗，能讓接種者的鼻腔和喉嚨中充滿T細胞，藉以杜絕人類傳染，理想情況下還可預防動物傳人的可能。

家庭醫師伍茲（Scott Woods）表示，他在過去2年半的時間裡，大量暴露在高風險環境中，但都沒有確診，原先他也以為自己被歸類為天選之人，但隨著變種病毒BA.5疫情蔓延，他也確診了，「隨著病毒進化，感染力更強。」

目前為止，科學家得知「HLA-B*15:01」是染疫但無症狀的人所帶有的基因。

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