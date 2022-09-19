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桃園八德運動中心羽球館天花板震塌　市府負起全部責任

▲八德國民運動中心羽球館天花板被震塌，市府負起全部責任

▲八德國民運動中心羽球館天花板震塌，鄭文燦表示，市府負起全部責任。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦19日在市議會表示，八德國民運動中心5樓天花板被震塌事件，市府負起全部責任。同時，市府將依照鑑定結果，要求負責廠商擔起責任。他並要求工務局、體育局會同專業技師，針對天花板工程及燈光工程進行鑑定，以瞭解為何地震搖晃會造成天花板被震塌！

鄭文燦表示，八德國民運動中心去年10月開始營運，迄今將近一年，最近因為羽球場使用率高，所以營運單位救國團設置新的燈光工程，減少眩光，以利打羽球，這個燈光工程，在地震發生前一天才剛完工，不過，八德國民運動中心已經使用近一年，不是剛完工就發生事故。

市政府新聞處長詹賀舜說明，八德國民運動中心的興建經費與其他運動中心相比，在正常範圍。八德國民運動中心雖然採取設計與施工統包方式，一樣有專案管理監造單位，可以確保工程品質。該運動中心屬於「北景雲計畫」七個設施之一，北景雲計畫統包工程費用12億1825萬元，其中八德國民運動中心樓地板面積約為1萬3491平方公尺，工程經費約為4億8973萬元。其它設施部分，地下停車場工程經費約為4億3413萬元，另加公托、日照、市民活動中心、圖書館、大湳消防分隊等2億9438元。

詹賀舜表示，因9月18日地震造成八德運動中心五樓綜合球場天花板掉落，市府工務局、體育局等單位昨晚會同建築師公會進行現場勘查，八德國民運動中心結構安全沒有問題，今日會同土木、結構技師及建築師公會進行鑑定，確認輕鋼架及隔音板掉落原因，客觀釐清責任歸屬，再行進行修復，確定安全無虞後才能恢復使用。至於八德國民運動中心內一到四樓各樓層設施皆可使用，不受影響。

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