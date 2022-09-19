北市明起開放預約「次世代莫德納」　9／24「5家醫院」先開打！

▲台北市明天開放預約莫德納次世代疫苗。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今表示，明起開放預約次世代莫德納疫苗，9/24為接種首日，將由5家醫院先提供接種服務，分別為台北長庚、北市聯合醫院仁愛院區、中興院區、忠孝院區及陽明院區，9/25起共25家合約診所可提供接種服務，9/26起全面提供預約接種服務。

莫德納次世代雙價疫苗9月24日起提供第一階段對象作為追加劑接種，包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，追加劑與前一劑接種間隔至少3個月以上，民眾可依需求依照接種期程，選擇劑別接種。

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衛生局疾管科紀玉秋專門委員表示，民眾明（20）日起，透過北市預約平台預約接種服務，本次計有約4萬名額，若不方便於平台預約，9/26至10/2，台北市醫院特別門診亦提供超過1萬名額。

另外，北市新冠疫苗接種預約平台第30期將於9/20(二)至9/23(五)上午9時至晚上9時開放預約，本次除新增莫德納次世代疫苗提供第3劑(追加劑)、第4劑(第2次追加劑)及第5劑(第3次追加劑)預約外，疫苗種類尚有幼兒莫德納、兒童莫德納、莫德納、幼兒BNT、兒童BNT、BNT (12-17歲)及高端疫苗，接種日期為9月24日至10月2日，提供超過6萬名額數量。

但第30期預約平台NOVAVAX不提供疫苗預約接種服務，後續視疫苗到貨情形調整開設，相關接種資訊可查閱台北市防疫專區疫苗接種訊息。

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