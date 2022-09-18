　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

超煩人！iOS 16狂問「複製貼上許可」　用戶快崩潰

▲▼iOS 16會在用戶每次複製貼上時詢問許可權限。（圖／翻攝自9to5mac）

▲iOS 16會在用戶每次複製貼上時詢問許可權限。（圖／翻攝自9to5mac）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒9to5mac報導，iOS 16儘管在安全性上獲得提升，但現在卻有點「過頭了」，如果用戶使用iPhone 14，並從Safari瀏覽器複製文字或圖片到備忘錄時，手機會重複詢問是否許可，多次操作下來，已經讓不少用戶快要崩潰。

會發生這樣的問題，9to5mac表示，在數年前，有部分惡意程式會擷取用戶剪貼板上的資料，因此當App需要擷取剪貼版資料時，蘋果就會發出詢問請求許可，不過後續App已經透過更新API，來升級改善。

而蘋果在iOS 16更進一步，要求用戶在對話框內選擇是否同意黏貼，但目前看起來，也只有使用iOS 16的iPhone 14有這樣的問題，9to5mac也認為，這是蘋果一項糟糕的功能，會破壞使用者的使用體驗。

9to5mac也質疑，儘管iOS 16才結束測試版，但用戶卻對這樣的方式感到困惑，把一個App內的文字複製到另一個原生App裡面，不應看到權限許可，而是應該要用其他方法來保護用戶隱私。

根據用戶回饋，實際使用iOS 16，確實也出現黏貼許可詢問，只是如果在同網頁第二次複製，就不會再看到，然而如果開啟不同分頁，就算同個網站，還是會再次詢問。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
李沛旭被拍「頭埋進辣妻胸部」！　恩愛照羞爆
獨／被陳坤和偷車逃亡！　失主「1關鍵」還原傻眼經過
快訊／不滿住家被判違建！夫妻陳屍家中　新北市府回應了
蔡依林入選金氏世界紀錄！登微博熱搜　意外誤踩「918禁忌」
快訊／2女倒車掉池塘！　溺水送醫亡
高雄隱藏版熱店被抄了！　2人「全裸上陣」聽她尖叫秒軟
iOS 16「執行一動作」狂問許可通知！　用戶快崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

超煩人！iOS 16狂問「複製貼上許可」　用戶快崩潰

EVGA終止與NVIDIA合作「退出顯卡市場」　網含淚：大哥沒有輸嗚嗚

獨／iPhone14秒殺！通訊行爆搶貨　店家「有錢買不到」：比官網貴

拿出魔法小卡！高雄百貨iPhone 14最高回饋2100元　比好市多便宜

他拿到「iPhone14 Pro Max瑕疵機」　蘋果店員給1補償！網驚賺爛了

iPhone 14拆解多了這層膜！動態島長這樣　1改變讓成本大減

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

超煩人！iOS 16狂問「複製貼上許可」　用戶快崩潰

EVGA終止與NVIDIA合作「退出顯卡市場」　網含淚：大哥沒有輸嗚嗚

獨／iPhone14秒殺！通訊行爆搶貨　店家「有錢買不到」：比官網貴

拿出魔法小卡！高雄百貨iPhone 14最高回饋2100元　比好市多便宜

他拿到「iPhone14 Pro Max瑕疵機」　蘋果店員給1補償！網驚賺爛了

iPhone 14拆解多了這層膜！動態島長這樣　1改變讓成本大減

「主播林志玲」張瓊方重返新聞台　交接當日驗出兩條線

林智堅拿台積電比喻新竹棒球場　柯文哲：別又掉入另一個坑

開挖搶修畫面曝！高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

南韓房價下跌！升息致「賣房比買房多」　房東賤賣數億才成功售出

快訊／快加油！油價明起調漲0.2元　九二汽油每公升達29.2元

「新北發大財」口號掀討論　林佳龍：我很敬佩韓國瑜

協助基隆漁村再造　海大團隊獲迴游農村競賽金獎

星．變美／王思佳：瘦身更要滿足口腹之慾，宵夜要趁早吃

甜瓜、魔獸等資深球星沒人要　湯瑪斯到湖人試訓？本人急澄清

烏克蘭前線條件差？俄兇殘傭兵「氣到失控飆罵」　毆打俄軍自己人

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

3C家電熱門新聞

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

超煩人！iOS 16狂問「複製貼上許可」　用戶快崩潰

iPhone 14「開了個寂寞」　Joeman反推2支

iPhone 14拆解多了這層膜！動態島長這樣

iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨　店家嘆：比官網貴

EVGA終止與NVIDIA合作　網含淚：大哥沒有輸嗚嗚

資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」！靠1招解救

蘋果最新A16晶片有多快？　外媒曝跑分結果

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

iPhone 14才剛開賣就傳災情　蘋果證實iOS 16有Bug「影響新機啟用」

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

「不敢再搶著買iPhone！」1問題釣出一排苦主

i14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」！果粉曝蘋果套路

iOS 16五大新功能實測！　秒速去背、鎖定螢幕自由換　

更多熱門

相關新聞

iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨　店家嘆：比官網貴

iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨　店家嘆：比官網貴

蘋果公司新機在16日在台灣開賣，如同預期的果然一上市就造成搶購，市面上的iPhone14 Pro系列幾近秒殺，而記者實際走訪手機行，業者說現在要調貨的話，喊價一台的價格飆漲3000元，有錢還不一定買得到！

iOS 16三指新功能毀節奏手遊體驗

iOS 16三指新功能毀節奏手遊體驗

i14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」！果粉曝蘋果套路

i14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」！果粉曝蘋果套路

iPhone 14還有貨！他曝蘋果官網購買時機

iPhone 14還有貨！他曝蘋果官網購買時機

iPhone 14 Pro太搶手　電商開賣1分鐘秒殺

iPhone 14 Pro太搶手　電商開賣1分鐘秒殺

關鍵字：

iOS蘋果

讀者迴響

熱門新聞

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

55台TVBS遭換頻道「鏡電視卡位」

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

單身住1房1廳好嗎？全場搖頭曝原因

楊丞琳：不要頂著愛的頭銜綁架別人！

想買老公寓！爸見2點罵：頭殼壞掉

IU宣布未來「不唱《好日子》」了

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面