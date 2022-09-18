超煩人！iOS 16狂問「複製貼上許可」　用戶快崩潰

▲iOS 16會在用戶每次複製貼上時詢問許可權限。（圖／翻攝自9to5mac）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒9to5mac報導，iOS 16儘管在安全性上獲得提升，但現在卻有點「過頭了」，如果用戶使用iPhone 14，並從Safari瀏覽器複製文字或圖片到備忘錄時，手機會重複詢問是否許可，多次操作下來，已經讓不少用戶快要崩潰。

會發生這樣的問題，9to5mac表示，在數年前，有部分惡意程式會擷取用戶剪貼板上的資料，因此當App需要擷取剪貼版資料時，蘋果就會發出詢問請求許可，不過後續App已經透過更新API，來升級改善。

而蘋果在iOS 16更進一步，要求用戶在對話框內選擇是否同意黏貼，但目前看起來，也只有使用iOS 16的iPhone 14有這樣的問題，9to5mac也認為，這是蘋果一項糟糕的功能，會破壞使用者的使用體驗。

9to5mac也質疑，儘管iOS 16才結束測試版，但用戶卻對這樣的方式感到困惑，把一個App內的文字複製到另一個原生App裡面，不應看到權限許可，而是應該要用其他方法來保護用戶隱私。

根據用戶回饋，實際使用iOS 16，確實也出現黏貼許可詢問，只是如果在同網頁第二次複製，就不會再看到，然而如果開啟不同分頁，就算同個網站，還是會再次詢問。