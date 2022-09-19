台南市長最新民調曝光！　黃偉哲62.8％領先群雄

▲台南市長黃哲對民調中台南市民對他高支持度表示，他相信只有謙卑傾聽民眾需要，努力做好份內工作，才能繼續獲得市民支持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022年九合一大選倒數不到3個月，各政黨全力以赴爭取勝選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日公布台南市長最新民調，黃偉哲以62.8％支持度先群雄。



台南市政府指出，吳子嘉在網路節目《董事長開講》中分享了9月的台南市長民調，從數據中可以看到，台南市長參選人的支持度，分別為黃偉哲62.8％、謝龍介14.6％、林義豐3.2％、許忠信1.7％、吳炳輝0.4％；同時台南市民對黃偉哲信任度達81.2％，不信任度則是12.4％，而對於施政滿意度則是80.8％，不滿意則為16.1％。

這份民調更顯示，有57.7％的民眾認同黃偉哲可以了解大部分台南市民的需要；而對於「下屆台南市長選舉」，有57.2％還是認為讓民進黨繼續做，有15.7％的民眾則認為要國民黨做看看，還有10.9％的民眾認為也可以給無黨籍的試試看。

吳子嘉指出，現在目前六都中的四都，台南黃偉哲、台中盧秀燕、新北侯友宜、高雄陳其邁都是「現任領先」的情況，只要在位的選連任的通通領先，民進黨如果用負面選舉去打國民黨的人，招式再凌厲效果都不好，而國民黨去打民進黨現任，也很有困難。吳子嘉也坦言，「台南可以說是毫無懸念，黃偉哲當選了，沒什麼好談」。

台南市長黃偉哲指出，很感謝各家民調的肯定，他相信只有謙卑傾聽民眾需要，努力做好份內工作，才能繼續獲得市民支持。