花東地牛纇頻翻身傳出重災　黃偉哲提醒未來一週內需留意餘震

▲台南市長黃偉哲表示，截至18日上午已出現48起餘震，台南最大震度4級，未來一週內仍可能有規模4以上的中小型餘震發生，提市民朋友多加留意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值921大地震23週年前夕，台東關山17日晚9時41分發生規模6.4地震，釋放超過30倍能量，全台有感！18日花東地區傳出多起地震，造成屋倒、橋塌災情，台南市長黃偉哲表示，截至18日上午已出現48起餘震，台南最大震度4級，未來一週內仍可能有規模4以上的中小型餘震發生，提市民朋友多加留意。



中央氣象局地震測報中心主任陳國昌17表示，台東關山地區發生這麼大的地震是「非常非常奇怪的事情」，一定有我們不知道的構造存在，並提醒未來2天內可能仍有規模5以上餘震；中央氣象局地震中心課長陳達毅18日上午9時記者會時表示，中央山脈斷層系統從南到北，斷層在關山部分過去比較安靜，但這次收到菲律賓海板塊與歐亞斷層海板塊的應力作用，關山的部位承受不了應力發生斷裂，才導致這波地震，地震深度僅7.3公里，台東池上達到震度6強，是有史以來第一次記錄到震度6強地震，花蓮富里震度5強，台東、花蓮震度都在5弱以上，南部震度都有4以上，推測這起地震與中央山脈底下的斷層系統有關，未來7天內都可能有規模4以上的中、小型餘震發生。



市府災害防救辦公室指出，截至18日上午，台南市主要有中西區、安平區、北區、東區、歸仁區、關廟區及安南區等7區受停水影響較大，經自來水公司連夜派員進行檢視及搶修後，17日晚均已陸續恢復供水，並無重大災情傳出，但依據中央氣象局資料，此次台東關山地震是2022年第二大的地震，今年震度大於6的地震有6起，17日餘震有48起，最大餘震震度5以上，都發生在夜間10時左右，隨著餘震數量增加，頻率雖有逐漸趨緩，仍提醒市民朋友，未來7天內都可能發生規模4以上的中、小型餘震及規模2~3級餘震，務必多加小心留意，地震來時保持冷靜，牢記「趴下、掩護、穩住」三步驟，做好頭頸部防護，有任何災情可撥打119請求協助，更多防災相關資訊可至台南市政府消防局網站參閱市民防災手冊(https://119.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=25585)。

台南市政府消防局因應強震，市長黃偉哲指示，台南市消防局特搜隊立即整備待命，如有災情隨時可以立即馳往現場搶救；並通報各外勤單位，發生地震馬上派員巡邏轄區並啟動災害通報，各義消群組發現災情立即回報並前往處置。

台南市消防局局長李明峯表示，地震發生切勿驚慌，儘速避難，消防局於第一時間立即啟動災害查詢、救災整備，確保市民生命財產安全。