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社會 社會焦點 保障人權

長照女老闆床戰居家照護員　傳「月事沒來就得當爸」露餡

▲長照機構的女負責人與照護員發生不倫戀，甚至懷孕，而遭丈夫告上法院。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲長照機構的女負責人與照護員發生不倫戀，甚至懷孕，遭丈夫告上法院。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

已婚黃姓女子經營一家長照機構，卻與居家照護員發生不倫戀，2人一同出遊外宿，甚至發生多次性行為，黃女後來還因此懷孕、流產。黃女的丈夫莊男得知此事後很生氣，先在離婚訴訟中向黃求償30萬，之後又向黃女及照護員求償100萬。法官參考黃與照護員臉書對話，判2人應賠償40萬，全案仍可上訴。

判決書指出，莊男與黃女在2007年結婚，2人原本共同經營一家長照機構，黃女當負責人，莊男則是策略長。莊男發現妻子從去年3月起就與一名居家照護員有不正常男女關係，2人經常出遊，甚至有性行為，且妻子從同年4月起就未到照護所工作。後來，莊男與黃女打離婚官司，莊男認為黃女外遇，向她求償40萬元，法官判處黃賠償30萬元。莊男又以黃女、照護員侵害他的配偶權為由，求償100萬元。

黃女供稱，與照護員是因訓練課程認識，雙方只是朋友關係，否認雙方間有曖昧對話，當初向莊男坦承有不倫戀，是因為見對方逼問，一時情緒激動才隨口承認，主張沒有侵害配偶權。照護員供稱，因家中長輩有看護需求，曾參加黃女開辦的居家照護員訓練課程，雙方因此相識，與黃女之間並沒有發生侵害莊男配偶權的行為。

法官調閱黃女與照護員的對話紀錄，當中提到「希望發生性行為時都可以很快樂」，還說如果月事沒來照護員就得當爸爸，討論說要躲起來把小孩生下來，以及懷孕、墮胎等相關問題，此外法官也找到黃女去婦產科就診，並自然流產的紀錄，還有出遊外宿的對話錄音，以此判斷黃女與照護員間，確實有發生性行為，判處黃女與照護員應賠償40萬元，仍可上訴。

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