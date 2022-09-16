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已婚男女警官車震被抓包　2人怕「名譽受損」阻綠帽夫看通姦報告

▲▼ 。（圖／截取自清水警分局臉書）

▲清水警分局2名已婚男女警官，大搞車震、上摩鐵，如今都已調職。（圖／截取自清水警分局臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水警分局今年6月間驚傳桃色風暴，各自已婚的蕭姓組長與馬姓女警官發生婚外情，執行勤務之餘大搞車震、跑摩鐵，督察室獲報後派出靖紀小組跟監攔查證實，將2人調職。馬女的陳姓丈夫事後對2人提告民事，並要求觀看靖紀小組查證過程中製作的「通姦報告」，但蕭、馬擔心陳看了之後會將內容對外宣揚，遂向法院聲請「完全禁止」陳男閱覽報告，但法官認為若完全禁止將不利於陳的訴訟攻防，且閱取證據是當事人的權益，駁回聲請。

蕭姓組長在清水警分局任職，馬姓女巡官原本任職彰化縣警局，後來因家住在海線，於是請調到清水分局，負責警友會業務。蕭因常和各警友會聚餐，都帶著馬女一起前往，久而久之，2人萌生情意，蕭不但給馬考績甲等，而且2人經常同一天休假。

流言四起後，靖紀小組跟監並調閱男警官車子行車軌跡，赫然發現2人有時會到清水港區藝術中心停車場搞車震，有時則開到市區汽車旅館，經蒐證完備並攔查訪談，2人坦承不諱，市警局5月間完成被戲稱「通姦報告」的「台中市政府警察局（風紀案）調查報告表 111年5月18日」，蕭調回市警局，馬調至大甲分局。

馬女的丈夫陳男是海線中小企業家族的第二代，他對蕭、馬提出民事告訴，控告2人侵害配偶權；蕭男的妻子也對馬女提告，目前仍由法院審理中。

市警局上月將報告表送至台中地院，陳男欲向法院聲請調閱這份「通姦報告」，但蕭、馬卻反向地院聲請「完全禁止」陳檢閱資料，理由是陳曾威脅「我會把資料、給他、老婆」、「我會再多付錢」、「請媒體記者再來寫」等訊息，擔心他們的名譽將受到損害。

法官認為，此表內容包含蕭、馬的約會及發生性行為行程，在此損害賠償事件中，陳男是被侵犯配偶權的一方，可依法聲請調查、閱取資料，屬於當事人行使辯論權的範圍，駁回蕭、馬的聲請。

但由於陳男曾聲稱要把資料公開給媒體，法官也強調，陳男閱取資料時必須待在台中地院提供的空間內，並且禁止陳男使用攝影、複印、或以任何其他方式重製留存該份檔案。雙方若有不服裁定，可提出抗告。

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