小三激戰人夫...猜拳決定「誰在上面」　妻看手機訊息怒告

▲屏東人夫偷吃小三，2人激戰後還打算下次要「猜拳決定誰在上面」，讓正宮發現後怒提告。（示意圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一人夫結婚剛滿3年就偷吃小三，2人互傳甜蜜訊息，小三還拜託他「猜拳決定…決定下次誰在上面」、「下次我可以騎上駕駛座嗎」，人夫也熱情答應，表示「這樣才激情」，讓正宮看了大受打擊，告上法院向2人求償50萬元精神撫慰金，又因人夫還和其他2名女子傳曖昧訊息，再另外向他求償30萬元。屏東地院審理，認為小三和人夫侵害配偶權屬實，判2人應連帶賠償30萬元，其他請求則駁回。

正宮指控，她和丈夫於2017年結婚，婚後才3年他就偷吃小三，不僅互傳訊息互訴愛意，還發生肉體關係，讓她深感痛苦，提告向2人連帶求償50萬精神撫慰金。

正宮表示，丈夫不只偷吃小三，還和另外2名在通訊軟體上暱稱「琪琪」、「珍珍」(化名)的女人有親密對話，其中和珍珍講電話長達1小時以上，也侵害她的配偶權，要再向人夫求償30萬元。

全案審理時，人夫和小三皆未出庭。法官檢視正宮翻拍人夫手機訊息的證據，內容為小三拜託人夫「猜拳決定……決定下次誰在上面」、「下次我可以騎上駕駛座嗎」，人夫也回應「可以…這樣才激情是嘛」，認定小三和人夫互傳挑逗、性暗示訊息，堪認人妻指控屬實，判2人應賠償30萬元。

另外，法官認為，人夫和「琪琪」、「珍珍」之間的訊息，雖有「我養你跟你女兒」、「那你餵奶嗎」等親暱內容，但沒有明顯曖昧，正宮也未舉證人夫和珍珍的1小時通話內容為何，判不侵害配偶權，駁回正宮請求。