嘉義市推動校園機車駕訓班　全額補助中低收及低收入戶

▲ 嘉義市攜手交通部及教育部，打造首座機車駕訓班，市府全力支持機車駕訓並加碼補助! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升學生族群騎車機車安全，嘉義市首座機車駕訓班「國立嘉義高工機車駕駛訓練班」正式啟動，嘉義區監理所9月19日上午在國立嘉義高工舉辦「校園機車駕訓暨交通安全月宣導活動記者會」，由嘉義市長黃敏惠、交通部道安會黃運貴執行秘書、教育部政務次長蔡清華、交通部公路總局林主任秘書義勝、中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親及嘉義區監理所所長黃萬益等貴賓共同主持啟動儀式。

嘉義市長黃敏惠強調，交通安全應由學習正確行車觀念開始，市府將加碼補助每人1,300元共300個名額供市民至機車駕訓班學習，也將全額補助中低收入戶及低收入戶民眾，刺激市民參加機車駕訓意願。

交通部公路總局自108年起實施機車駕訓制度，採補助性質鼓勵參加駕訓班訓練，今年度更推動校園機車駕訓試辦計畫，突破以往只能在駕訓班辦理的訓練方式，請駕訓班講師、教練入校辦理駕訓事宜，讓學生免於來回奔波，增加參訓意願。

交通部道安會執行秘書黃運貴表示，校園駕訓試辦計畫列為今年度行政院道路交通安全改善作為專案，跨部會結合產、官、學各界力量，透過有效果的訓練，有效降低學生族群行車風險，目前已有137校配合，1,175名學生有意願參加訓練，其中430名已結訓並考取駕照。



教育部政務次長蔡清華說明，教育部所屬高中職、大專院校全力配合，共同推動校園駕訓，鼓勵屆齡考照之學生踴躍參加機車駕訓班，以強化學生機車駕駛知能及培養防禦駕駛觀念，嘉義高工、嘉義女中、花蓮光復商工、花蓮高工、旗山農工等5校已(將)整備學科教室及術科訓練場地。

嘉義市政府表示，經積極與嘉義區監理所爭取後，111年度交通部補助本市市民至機車駕訓班補助名額由原定250名提高為450名，交通部每人補助1,300元，另外市府加碼補助300名。而為強化本市社福政策，針對本市中低收入戶及低收入戶民眾，除中央補助1,300元外，市府將加碼全額補助，期望與中央一起努力，培養機車族群民眾正確的交通用路安全觀念，守護本市機車族群道路交通安全。

另為提高目前嘉義市監理站開放機車練習之便利性，已與監理站協商取得共識，增加目前練習場開放的時間，上班日除上午10時～12時、下午15～17時考照時段及不定期學校團體參訪外，其餘上班時間(8~17時)皆開放民眾練習，惟市府及交通部仍鼓勵民眾進機車駕訓班參訓，學習並培養正確機車騎乘安全觀念，可避免不必要的交通事故。

嘉義市政府表示，嘉義市之前沒有機車駕訓班，影響大家參加機車駕訓的意願，在市府努力媒合下，感謝交通部、教育部及嘉義高工的全力幫忙，促成了嘉義市第一個機車駕訓班，提高市民參加訓練的便利性。另外市府也與嘉義區監理所合作，積極至各高中職及大專院校宣導及推動校園駕訓試辦計畫，媒合駕訓班將派車至學校專車接送學生至駕訓班受訓，結訓後並於今(111)年11月底前考到駕照，就可透過駕訓班向監理所申請訓練費補助，為培養正確安全騎乘觀念，呼籲民眾多多報名參訓。