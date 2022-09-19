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流感「恐比去年嚴重」估明年1月是高峰！　莊人祥：2種疫苗可同時打

▲▼指揮中心9/16記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土新冠疫情還未停，進入秋冬恐再面臨流感疫情。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今直言，現在防疫強度沒有之前強，所以預估今年流感疫情可能會比去年嚴重一點，所以民眾還是要施打流感疫苗。疾管署副署長莊人祥也提醒，新冠疫苗和流感疫苗是可以同時間接種的。

王必勝今表示，根據以往經驗來看，流感高峰看起來都是在元旦到農曆年間，應該會在明年1月是最高峰，而新冠肺炎高峰就是現在9月，但針對新冠肺炎未來發展，現在也不敢特別去預測。

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而在症狀方面，王必勝坦言，新冠和流感症狀要分別，以一個臨床醫師的角度來看，是非常困難，因為重疊性非常高，如果同時感染，可能病況會更嚴重，現在在判斷上能用的做法就是新冠快篩，如果驗出陰性，可以去醫療院所做流感測試。

至於疫苗施打方面，莊人祥表示，新冠疫苗事實上是可以跟其他的疫苗同時接種，打在不同手臂，另外也可以間隔，任何時候想接種，可以觀察是哪個疫苗造成的反應，可以選擇不同時間來接種，可跟醫師討論，但是同時接種應該是最方便的。

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