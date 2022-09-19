29歲女帶假鈔上銀樓露餡...搶金戒指落跑！1公里外超商落網

記者戴上容／新北報導

新北三重某銀樓發生搶奪案！29歲王女體型胖碩，昨攜帶一疊玩具鈔，到三重區光興街銀樓想詐財，未料，被老闆娘楊女當場識破，王女胖歸胖，但身手相當矯健，趁機抓了金戒指奪門而出，警方獲報圍捕，在案發1公里處攔捕到歹徒搭乘的多元計程車，在一旁便利商店逮捕王女並起獲金戒指贓證物，訊後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦，後續將繼續追查是否有其他共犯。

▲ 王女假買金飾真搶銀樓，圖為與老闆娘交涉 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，王女無業、無前科，昨18日12時15分許，搭乘多元化計程車到附近的案發現場，並請司機原地等待，王女再徒步走到光興街銀樓，她手持一疊千元玩具假鈔，佯裝購買金戒指。

▲王女手持一疊千元玩具假鈔，佯裝購買金戒指。（圖／記者戴上容翻攝）

不料，選購過程被銀樓老闆楊女當場識破，此時店內正好有一個阿公，拿著助行器開啟玻璃門準備外出，王女趁機一把抓起櫃台戒子奪門而出，得手後迅速搭上多元化計程車逃逸。

▲阿公拿著助行器外出，王女此時搶了金戒指往外逃 。（圖／記者戴上容翻攝）

三重警分局獲報，立即派員趕赴現場，第一時間成立專案小組釐清歹徒所搭車輛及特徵，通報線上警力實施攔截圍捕。

▲ 王女搶銀樓遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

在案發後40分鐘（12時50分）在距離案發現場約1公里的正義北路上，警方攔截到歹徒案發後搭乘的交通車輛，並於附近商店內將王女查緝到案，在其包包內起獲金戒子贓證物，帶返三重警分局偵辦，訊後將王嫌依搶奪罪移送新北地檢署，警方將追查是否有其他共犯。

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