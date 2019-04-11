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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

監獄行刑法、羈押法修草出爐　法界籲開放工作權

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▲監獄，冤獄平反，人權，自由。（圖／視覺中國CFP）

▲獄政人權要再提升，律師呼籲開放受刑人工作權。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

行政院11日核定《監獄行刑法》、《羈押法》修正草案，強化收容人的人權保障。雖然草案中對於監所作業賸餘由現行37.5%提高至60%充收容人勞作金，並對受刑人提供超時勞作金、發給相關補償金等等規定，已經加強對受刑人的工作權保障。但法界仍認為，可以更加開放工作權規定，以利受刑人復歸社會。

這次行政院核定的修正草案中，對於監所作業收入基於「取之收容人，用之收容人」之精神，修正作業賸餘由現行37.5%提高至60%充收容人勞作金。另明定延長作業時間應經收容人同意，並應給與超時勞作金；以及明定收容人因作業或職業訓練而有傷亡情形者，應發給補償金之規定，以強化其保障。

另外對提升受刑人工作權部分，法務部擴大執行「監外自主作業」，讓受刑人在符合一定條件下（累進處遇分數、即將出獄等）且表現良好，就能夠日間到監所以外的場所工作，到晚上才回到監所來。法務部長蔡清祥更說「這樣的做法讓他早日接觸外界以後，等到他服刑完畢，回歸社會以後，就能夠很輕易的銜接。」目前執行此監外自主作業的受刑人已達到200人以上。

雖然行政機關對於受刑人工作權保障有所提升，但律師李大偉認為，回歸《監獄行刑法》立法精神，受刑人入監後，國家必須致力於幫助受刑人能在服刑期滿後，順利復歸社會，變成良好國民不再犯案。所以，如果受刑人原有的工作能夠在監獄中被維持、不要中斷，當然對受刑人復歸社會有很大的幫助。

李大偉進一步表示，根據司法院釋字第755號解釋中，司法院長許宗力的補充理由書提到「受刑人只是穿著囚服的國民」的精神，受刑人在監所中除了部分基本人權受限制以外，在符合監所管理必要措施下，受刑人的工作權應該可以獲得保障。他建議，未來修法可以針對受刑人工作權更加開放。
 

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關鍵字：法律,人權,監獄行刑法,羈押法,獄政人權,工作權,受刑人,監獄人權,法務部

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