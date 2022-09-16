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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

台中女檢才遭緩起訴竟嗆拘提2幼兒作證！開庭態度差送議處

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中地檢女檢察官開庭態度不佳，遭送檢審會議處。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

台中地檢署盧姓女檢察官，2020年間承辦某案時，開庭時竟以本案是微罪，要求提告的婦人撤告，婦人拒絕撤告，女檢竟嗆說要傳喚案發時在場的婦人2名幼子出庭，可能還會動用警方拘提幼兒到庭。中檢認定女檢開庭態度不佳，決議「促其注意」，經高檢署覆核通過，轉送「檢察官人事審議委員會」議處。

該名女檢察官先前因為趕結案，在偵辦某起違反著作權法案件時，才偽造開庭但被告未出庭的紀錄，遭台中高分檢管考查出。當時台中地檢署考量女檢頗有悔意，去年才對她做出緩起訴處分，女檢察官因此去年考績「未達良好（丙等）」；如今又遭送檢審會議處，今年考績「未達良好（丙等）」的可能性極高。連續2年吃丙，女檢察官損失近60萬元。

而她這次遭移送的案件，是2020年7月間發生，當時一名婦人帶著4歲、7歲的一對兒女，回家探視父親。婦人在樓下管理室遇到兄嫂，兄嫂不滿2名幼子沒有問安，開口辱罵「媽媽沒家教、小孩子沒家教」。婦人不甘受辱，提告妨害名譽，由女檢察官承辦。但女檢察官開庭時，認為本案是微罪，當庭問「一定要告嗎？」希望婦人撤告。女檢察官甚至抱怨開庭最少要花半小時，寫1個案子則要1個晚上，還用筆大聲敲桌、敲卷宗，批評婦人浪費司法資源。

最後女檢察官不耐煩說：「我隨便啦，反正最後花錢的也是你們的錢，我已經夠累了，不想幫你們敘述犯罪事實」。面對婦人詢問的法律事項，女檢則反問：「我頭上是貼了免費諮詢四個字嗎？」還好之後遇到年度事務分配，本案交由其他檢察官接手，接手的檢察官速偵速結，被告最後遭判拘役20日確定，2名幼子也沒有被傳喚、拘提。

婦人不滿女檢察官的開庭態度，向監察院陳情，台中地檢署組成調查小組，最後決議對女檢察官「促其注意」，經高檢署覆核通過，轉送「檢察官人事審議委員會」議處。

而據了解，該名女檢察官平日工作態度頗為優秀，疑似因為當時遇到母喪，痛失至親而受到衝擊，連帶影響工作表現。對此，法務部為了避免檢察官出現類似的身心狀況，近年來持續推動「員工協助方案專業服務」，設置24小時專線及E-mail受理預約評估服務。個案管理師會視檢察官的身心狀況與需求，擬定解決問題的目標及改善方法，避免檢察官因為高壓工作而影響身心健康。

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