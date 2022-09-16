涉貪立委蘇震清出怪招！自訴檢察官筆錄不實遭最高法院駁回確定

▲立委蘇震清自訴檢察官、書記官筆錄不實。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

涉及立委集體收賄案的立委蘇震清，日前因本案一審遭判刑10年。但案件審理期間，他竟出怪招，以偵查的檢察官、書記官筆錄不實為由，提出自訴，控告2人偽證、偽造文書等罪。書記官遭自訴部分日前一審法院判決無罪；至於檢察官遭自訴部分，最高法院認為無理由，駁回蘇震清自訴確定。

立委集體收賄案緣於前太流負責人李恆隆，他為了爭奪SOGO百貨經營權，長期行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現任、前任立委，並請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。蘇震清在本案中被列為首要被告，檢方聲押獲准起訴，一審法院審理後，認定他收賄2580萬元，因此一審重判有期徒刑10年，是本案中刑責最重的被告。

而蘇震清在本案中始終試圖翻轉結果，但均未能成功。檢方聲押獲准後他就抗告，宣稱自己在國外並無財產，還說自己有心肌梗塞，羈押期間曾發作過還被戒護就醫，更說學生時代「聯考英文0分」，在國外根本無法生活，不會逃亡，請求交保，但未獲准。此外，法院認為他連續收賄長達5年，但他竟然辯稱這是金錢借貸，遭到曲解，並非收賄。

另外他也在案件一審期間出怪招，以當時偵查的檢察官、書記官，對本案「污點證人」李恆隆的認罪筆錄不實，才會羅織他罪名、入他於罪，因此以2人有涉嫌湮滅證據、偽造文書之虞，提出自訴。一審法院審理後，駁回蘇震清的自訴。蘇上訴二審，高等法院審理後，將書記官涉嫌部分撤銷、發回北院更審；至於檢察官被控涉嫌違法部分仍駁回。

蘇震清再針對檢察官部分上訴最高法院，最高法院審理後，再度駁回蘇震清的自訴，檢察官被控違法部分就此確定。至於書記官被控違法部分，北院更審後日前判決書記官無罪。