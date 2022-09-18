夢時代逛一半逃出抬頭看　強震狂傳「唧唧」聲！女吼：離玻璃遠點

記者許力方／綜合報導

台東17小時連續規模6.4、6.8強震，全台猛烈搖晃，前震那一晚，高雄夢時代購物中心就傳出災情，多樓層出現磁磚碎裂、天花板脫落、牆壁龜裂等狀況，損失慘重，隔天大批逛街民眾在商場遇到更強的主震，網友曝光當時逃出建物的畫面，在外圍都可聽見，整棟建物隨著地震搖晃發出清晰的聲響。

夢時代購物中心17日晚間就因6.4地震出現天花板脫落、牆面龜裂等災情，還有9樓的壽喜燒店宣布暫停營業，搶救損壞的設施。適逢周末假期，隔天仍有許多人前往逛街，沒想到遇到6.8強震，高雄最大震度達到4級，劇烈搖晃之下，就有網友拍下現場民眾逃出的畫面，直呼當時「逛到一半衝出來」。

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▲夢時代逛一半逃出抬頭看，強震狂傳「唧唧」聲！（圖／高雄美食地圖授權）



「高雄美食地圖」紛絲團就分享一段43秒的影片，只見當時目擊網友在夢時代商場外圍回頭看，逛街民眾紛紛往外移動，並能清楚聽見建物隨著搖晃，發出有頻率「唧、唧、唧」尖銳的聲響，附近人員提高警覺，趕緊大喊「不要站在玻璃前面，趕快離玻璃遠一點」、「還在搖」，眾人不約而同將目光往上看，盯著建物直問：「到底是樹還在晃？還是還在地震？」

夢時代前一晚地震時回應，地震後已在第一時間進行巡查，確認沒有人員受傷，因購物中心的建築物有伸縮縫有受損，外圍的矽酸鈣板掉落，以及裝潢天花板掉落部分，後續會進行排程修繕，不影響營業。

至於建物發出聲響部分，有網友指出，「夢時代鋼構有防震設計，有聲音正常。只是外面的人遠離建築物為優，避免萬一玻璃破了傷人」、「以前在興建時也遇過較大地震，確實有發出聲響，整棟為鋼結構，晃的比較厲害是正常的」、「這種鋼骨大樓要是倒了，全台的房子應該都要倒一半了」、「鋼構的建築物其實是耐震宅了，但是可能感受比較震憾。」

不少也在夢時代逛街的網友則驚呼連連「好可怕的聲音」、「帶小朋友在B2玩真的超可怕」、「我們在裡面～～嚇死了！還好沒坐電梯」、「刺激的時候正在6樓用餐，桌上只剩菜飯，沒看到人了」。

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