快訊／比昨晚更搖！台東發生規模6.8地震「最大震度6強」

▲今池上又發生規模6.8地震。（圖／氣象局提供）
記者李宜秦／台北報導
昨（17）晚21:41台東關山發生規模6.4地震，後續餘震不斷，中央氣象局通報，今14:44台東池上再發生規模6.8地震，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。
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▲今池上又發生規模6.8地震。（圖／氣象局提供）
記者李宜秦／台北報導
昨（17）晚21:41台東關山發生規模6.4地震，後續餘震不斷，中央氣象局通報，今14:44台東池上再發生規模6.8地震，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。
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