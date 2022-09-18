快訊／台北晃很大！14：32花東又發生有感地震　最大震度4級

記者朱祖儀／綜合報導
台北晃很大！根據中央氣象局地震報告，今天下午2時32分發生芮氏規模5.6的有感地震，震央位於臺東縣池上鄉，地震深度7.7公里，最大震度臺東縣4級。
【 第109號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年09月18日14時32分03秒
震央位置：北緯23.14° 東經121.2°
震源深度：7.7公里
芮氏規模：5.6
相對位置：臺東縣政府北方 42.8 公里 (位於臺東縣池上鄉)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：海端、池上、成功、東河、利稻、鹿野
3級：長濱、卑南、臺東市
1級：太麻里、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：富里、玉里
3級：紅葉
2級：光復、西林、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、磯崎
1級：水璉、秀林、和平
● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源
2級：六龜、甲仙、旗山、楠梓
1級：高雄市、壽山
● 南投縣地區最大震度3級
3級：玉山
2級：日月潭、合歡山
1級：竹山、魚池、名間、埔里、南投市、國姓、奧萬大、信義鄉
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺
2級：斗六市、水林、四湖、古坑、麥寮、土庫
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、義竹、大埔
1級：太保市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：楠西、東山、新化、永康、臺南市、七股、善化
1級：佳里
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林
1級：大城、彰化市
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基、烏石坑、梧棲
1級：霧峰、臺中市、大甲
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭、三義
1級：苗栗市、南庄、竹南
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：南山、武塔、宜蘭市
1級：澳花、南澳、大同、牛鬥、冬山、內城、頭城、蘇澳
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：竹東、關西
1級：五峰、竹北市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、屏東市、新埤、春日、小琉球、恆春、南灣
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光、中壢、桃園市、新屋
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺北市地區最大震度1級
1級：木柵、臺北市
● 新北市地區最大震度1級
1級：新北市、五分山、淡水
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