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「九一八事變」91周年　央視報導日軍「100部隊」人體實驗罪行

▲▼「九一八事變」91周年　央視報導日軍「100部隊」人體實驗罪行。（圖／翻攝CCTV）

▲央視報導日軍「100部隊」人體實驗罪行。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

今年是「九一八事變」91周年，中國大陸官媒《央視》報導了有關侵華日軍「100部隊」罪行的最新研究成果。研究指出，「100部隊」的罪行包含有預謀的準備與實施細菌戰，以及用戰俘進行活體解剖實驗等。

根據報導，長春「偽滿皇宮博物院」課題組經過四年研究整理，於近日公布了階段性最新研究成果，博物院學術研究部館員趙士見表示，經過四年多努力，他們從中、日、美、俄蒐集到了關於「100部隊」的組織、人員、機構以及細菌戰步驟的相關的檔案、歷史見證人的口述、文物文獻等資料，同時在豐富資料的基礎上也出了相應學術成果。

最新披露的成果主要有，「100部隊」是遵照日本陸軍省和參謀本部的命令，自上而下改編而成的細菌部隊，該部隊曾進行過人體活體實驗、野外毒性試驗和野外演習，進攻對象為整個生態系統。

▲▼「九一八事變」91周年　央視報導日軍「100部隊」人體實驗罪行。（圖／翻攝CCTV）

博物院更解密了1949年伯力審判的錄音檔案，其中有關侵華日軍100部隊有預謀地準備和實施細菌戰，用戰俘開展活體解剖實驗的罪惡行徑。博物院研究館員趙繼敏說，伯力審判主要是對細菌犯罪這一塊，彌補了東京審判的一個漏罪，「這個是有聲證言，有不可篡改性，所以它的真實性、可靠性、權威性是毋庸置疑的。」

報導指出，侵華日軍在長春建立的「100部隊」和「731部隊」是一對「孿生惡魔」，不同之處在於，731部隊進行的是人體實驗，100部隊是以家畜和植物為主要研究對象，但同時也拿活人當作實驗品，進行細菌傳染實驗。

三友一男是1941年4月進入100部隊的技術人員，他在庭審中承認自己主要任務是研究炭疽菌等細菌，稱這是人畜共患的一種疾病，致死率高，還承認自己曾親自進行人體的活體解剖實驗，為細菌戰作準備。

▲▼「九一八事變」91周年　央視報導日軍「100部隊」人體實驗罪行。（圖／翻攝CCTV）

三友一男在錄音檔案中說，「人體實驗是在1944年8月到9月間進行的。實驗目的是如何在本人不知道的情況下給他們使用麻醉藥，重點是將細菌也用到被實驗者身上，被用於實驗的有7到8名中國人和蘇聯人，是把這些藥物混在香菸、菜湯、點心、雞蛋、酒等這些食物中給被實驗者的，這些被實驗者在實驗兩周後會十分瘦弱，再也無法被用於實驗。」

對於被當作實驗品的活人，之後會受到怎樣處置的問題，三友一男回答，為了保持秘密，一般會對這些活人用注射氰化鉀、槍斃等手段害死，屍體和牲畜屍體被一起掩埋。

趙士見說，伯力審判的錄音和錄影檔案是分開進行保藏的，他們已經徵集到錄音，接下來還會通過相應的機構去徵集錄影，再結合伯力審判錄音的書籍，使得音、像、書有機結合起來，「這樣對伯力審判當中相關的細菌戰的史實，能夠更好地去展示。」

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