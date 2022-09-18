蔣萬安為何取名叫「萬安」？　周玉蔻曝：源自於我的著作

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻不滿國民黨台北市長參選人蔣萬安稱批評慈濟言論被指與九合一大選有關，連日猛攻他的蔣家背景，並質疑他的身世，18日又再披露，過去蔣萬安自稱的名字由來，其實源自於她的著作《蔣經國與章亞若》一書第215頁最初原始報導，「恕蔻蔻姐不客氣，小萬安你再不成材胡亂造謠，遲早叫你『蔣栽贓、蔣抹黑、蔣抹黃』！」

蔣萬安過去曾說，自己之所以叫做「萬安」，是前總統蔣經國所取，過去國共內戰時，自己的父親曾在中國大陸的江西省萬安縣躲避戰亂，意思是不能忘本。周玉蔻指出，這其實是出自《蔣經國與章亞若》一書所提，「獨子也是老么的章萬安，則是祖父蔣經國親自交代為了紀念雙胞胎成長之地而取的。」

周玉蔻指出，本人當年所言蔣家事宜，句句有所本，縱使其中多有蔣孝嚴編派虛造誇大情節，也是不虛不妄絕非無中生有。「白紙黑字，小萬安你既已引述本人著作、奉為至寶，萬請自重，勿再誣控本人栽贓、抹黑、抹黄等等⋯。

否則，蔣（章）萬安你自豪多多、賴以宣揚驕傲，由周玉蔻撰寫的蔣家後代「萬安」之名，豈不亦是栽贓、抺黑、抺黃了？」

周玉蔻日前已預告，19日將公布蔣孝嚴晶華飯店醜聞案女主角，既不姓王，也不姓李，以及蔣孝嚴害慘王筱嬋，見死不救，不幫她洗清傳聞的真相。