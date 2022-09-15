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為錢掰超大「妹罹癌流產+奶奶心臟病」　渣女10個月削純情男141萬

▲▼男友,男人,愛情,追求,交往,求婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲一名女子稱親人生病、扛學貸無力負擔，男子狂匯141萬元救急。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名許姓女子因缺錢花用，哄騙純情的單身林姓男子，聲稱自己「妹妹流產又得乳癌、奶奶有心臟病」，讓被愛沖昏頭的林男，91次拿錢給她花用，10個月得手共141萬餘元。桃園地院審理後，認定其中23次涉嫌詐欺，將她判刑11月，未歸還的126萬1030元宣告沒收，全案還可上訴。

判決指出，許女原本就有同居男友，卻因缺錢決定勾搭單身男子，正好找到符合條件的單純林男，兩人自2019年2月起開始聊天後，許女先稱要付車禍理賠金，順利得手6萬元後，接二連三用奶奶住院醫藥費、學貸等，陸續拿到好幾萬元。

許女接下來又自稱是僑生，學貸費用很高，但妹妹流產、罹癌，得付中藥、化療、聘看護等費用，家人又長年旅居國外，她根本無力負擔，心疼的林男信以為真，又匯了多筆錢。

不只如此，許女多次稱工作場所沒有她喜歡吃的東西，要求林男買星巴克蛋糕、鬆餅、饅頭、金沙，還要買漂亮衣服、訂交往戒指、耳環，小至三餐日常生活用品，大至好幾十萬的債務，林男都甘願為她付出。

之後林男才驚覺，許女短短1年內就花用141萬元，發現遭受騙後氣得報警提告，許女也在偵查時坦承，是前男友媽媽生病，奶奶生病、心臟須裝支架是假的，妹妹身體也很健康沒事。

桃園地院審酌，事發迄今約3年，許女僅賠償林男15萬元，雖然數次表態會還錢，卻沒有實際作為，依詐欺罪將她判刑11月，得手的141萬餘元扣掉已賠償的15萬元後，剩下的126萬1030元宣告沒收。

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