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賴清德、鄭文燦三元宮拉抬選情　鄭運鵬：你的能力越大，責任越大

▲賴清德副總統今（16）日下午到桃園市楊梅區三元宮向三官大帝捻香祈福，市長鄭文燦、市長參選人鄭運鵬在旁陪同。（圖／記者沈繼昌攝）

▲賴清德副總統今（16）日下午到桃園市楊梅區三元宮向三官大帝捻香祈福，市長鄭文燦、市長參選人鄭運鵬在旁陪同。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

選情逐漸加溫，賴清德副總統今天下午走訪桃園為市長參選人鄭運鵬拉抬選情，賴清德懇請鄉親繼續支持另一位鄭市長，開啟桃園繼續向前行；鄭運鵬受訪時則說，相信鄭文燦市長兩任八年的好成績，一定值得未來在中央替桃園與台灣服務，「就像我最近常提到蜘蛛人電影名言：『你的能力越大，責任就越大』。」

▲賴清德副總統今（16）日下午到桃園市楊梅區三元宮與市長鄭文燦為市長參選人鄭運鵬加油打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲賴清德副總統今（16）日下午到桃園市楊梅區三元宮與市長鄭文燦為市長參選人鄭運鵬加油打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

賴清德副總統輔選列車今天下午4時許到達楊梅三元宮，受到大批鄉親歡迎，賴清德向主神三官大帝捻香祈福，祈求疫情早日過去，全台風調雨順。賴清德讚許桃園在市長鄭文燦團隊帶領下，甚至在行政院長任內半夜都接獲鄭市長電話希望幫忙解決問題，就是這麼要的認真，相信鄭市長卸任後未來一樣會為幫桃園爭取更多建設；賴清德也肯定鄭運鵬在立院傑出表現，讓他離開立法院後很放心把重擔交給鄭運鵬，有這麼好的市長人選，未來一定能成為鄭市長2.0。

▲賴清德副總統今（16）日下午到桃園市楊梅區三元宮與市長鄭文燦為市長參選人鄭運鵬加油打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦與市長參選人鄭運鵬今天在楊梅三元宮受訪時指出，會繼續努力拉開差距贏得勝利。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦受訪時被問到是否是2024年的前哨戰，是否有瑜亮情結等問題，鄭文燦指出，「我們是一個團隊、一個目標，總統、賴副總統、還有蘇院長都有組成輔選團，或是選舉行腳，對整個選情都有幫助，民進黨的團隊一定會把中央和地方執政成績拿出來，讓人民繼續幸福。非常感謝賴副總統今天來到桃園，也感謝對桃園建設的支持，相信在大團隊支持下，加上桃園團隊的努力，鄭運鵬一定會不斷地拉開差距與穩定領先，最後會獲得勝利。我一點都不擔心，桃園很好、台灣很好，我們會是一個很棒的團隊。」

至於若贏得桃園市長選舉，下一步是否會攻進總統府？鄭文燦強調，選戰目的是為桃園選擇出一個好市長，「這是我們唯一的目標，我也把這個目標當作是目前唯一的工作。」

▲桃園市長參選人鄭運鵬今天在楊梅三元宮受訪時說，有鄭文燦市長八年好成績，未來透過勝選讓鄭文燦市長負起更多責任。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長參選人鄭運鵬今天在楊梅三元宮受訪時說，有鄭文燦市長八年好成績，未來透過勝選讓鄭文燦市長負起更多責任。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭運鵬也提到，鄭文燦市長兩任八年的好成績，一定值得未來在中央替桃園和台灣來服務，我最近常提到的電影蜘蛛人裡名言：「你的能力越大，你的責任就越大。」相信鄭文燦市長有這樣的能力，有這樣的成績，未來也希望透過我的勝選讓鄭文燦市長能負起更多的責任。

鄭運鵬還說，賴清德副總統在向鄉親懇求時提到今年底選舉有兩大重要的責任，「第一個，2022的九合一選舉，民進黨的勝選是為了維持國家的穩定，也是幫助蔡英文總統與行政院團隊在國際上面爭取國際的空間，讓國際更支持台灣。第二個，要讓18歲的公民權可落實在年輕人身上，讓18歲都可享有完整的權利，這兩大責任都是我們台灣隊要一起努力的地方，也是執政團隊一起的工作。未來有鄭文燦市長在中央加油，賴清德副總統、蔡英文總統、蘇貞昌院長也會給桃園很多資源鼓勵，這樣的力量會更大，這才是桃園之福。」

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