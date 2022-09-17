　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／最正數學老師遭盜圖！半球照被拿來詐騙　她怒報警：想氣死我

▲▼ 最正數學老師遭盜圖詐騙 。（圖／翻攝IG）

▲數學老師凱莉遭盜圖詐騙 。（圖／翻攝IG）

記者陳韻如／台北報導

一名身材火辣、長相甜美的數學老師「凱莉」，在IG上擁有14萬粉絲，也上過各大綜藝節目，身受粉絲喜愛。不過，她的火辣照片近日卻遭人盜圖，不僅放上交友網站，甚至還用社群軟體進行詐騙，更有粉絲因此受害，凱莉氣得直奔警局報案，並表示「希望能遏止盜圖的有心人」。

身為數學老師的凱莉擔任過公立國小專任教師、台灣區數學教育總監，以及台北站前國、高中、私中數學教師，同時還是新創外商專案經理，而身材火辣的她，也從不吝於分享她的好身材，IG上滿滿性感火辣照片，近日還上過小s的談話節目，擁有不少粉絲。

▲▼ 最正數學老師遭盜圖詐騙 。（圖／翻攝IG）

不過，凱莉近日卻遇上盜圖詐騙事件，讓她氣得直奔警局報案。凱莉向《東森新媒體ETtoday》記者透露，自己經常遭人盜圖，而盜圖的人不僅將她的照片放上交友軟體，還開設IG、臉書帳號，甚至還有微信及LINE，而她憤怒分享對方的盜圖帳號，竟還讓對方漲粉，也讓她直呼，「想起死我嗎？」誇張的是，這次對方竟還向粉絲詐騙，詐騙金額不明，也讓她第一次為了盜圖事件赴警局報案。

▲▼ 最正數學老師遭盜圖詐騙 。（圖／翻攝IG）

凱莉表示，起初是一名被害人私訊她，問她怎麼LINE都不回應，她才驚覺事態嚴重，而對方大多以投資或是跨國賣頭等艙等手法欺騙凱莉粉絲，但目前詐騙金額不明。

對此，凱莉也在IG上PO文提醒粉絲，「小心網路上對你過度熱情的人，通常都詐騙」。另外，她也建議大家，被盜圖可以先報警自保，讓警方知道自己並非知情而不處理，也希望拿到報案三聯單後，能夠遏止盜圖有心人。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
雪隧1幕全火大！　他抓到車道隊長「前面超空」
確診後BMI變高！　研究證實：3後遺症「默默發生」
快訊／林昀儒五局大戰勝出！　晉級男單4強
趁王家梁不在「許維恩脫光裸泳」！　悄曝42秒畫面
「絕美懸日」台中看得到！　最佳觀賞時間、地點曝光
他拿到「iPhone14瑕疵機」　蘋果店員給1補償！網驚賺爛
ET民調／盧秀燕激戰蔡其昌　最新支持度出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／武陵農場除草工遭「蜂螫」休克！直升機吊掛送醫搶救

「金隆成18號」船長關島海域猝死　7漁工無人會開船...載屍漂流中

彰化某國小驚傳學童廁所甩巴掌！校方通報霸凌　家長堅稱是嬉鬧

獨／最正數學老師遭盜圖！半球照被拿來詐騙　她怒報警：想氣死我

19歲女下海當酒店妹...這天醒了！　感動歌唱擄獲人心：我不後悔

小小兵帶孩子上學超吸睛！　爸Cosplay原因超暖…全因3兒這句話

胸奴族老司機暴動！50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

桃園莽男登山杖打死妻伴屍10小時自首　犯行重大...檢方聲請羈押

金門深夜車禍！機車連撞2路人　前副縣長頭受傷...急送台灣

醫師不忍了！莽男看牙大鬧診所　5字經嗆「你們欠撞」...下場GG

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

男為拍照「背起瀕危綠蠵龜」　被罵翻還辯：想和牠交朋友

獨／武陵農場除草工遭「蜂螫」休克！直升機吊掛送醫搶救

「金隆成18號」船長關島海域猝死　7漁工無人會開船...載屍漂流中

彰化某國小驚傳學童廁所甩巴掌！校方通報霸凌　家長堅稱是嬉鬧

獨／最正數學老師遭盜圖！半球照被拿來詐騙　她怒報警：想氣死我

19歲女下海當酒店妹...這天醒了！　感動歌唱擄獲人心：我不後悔

小小兵帶孩子上學超吸睛！　爸Cosplay原因超暖…全因3兒這句話

胸奴族老司機暴動！50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

桃園莽男登山杖打死妻伴屍10小時自首　犯行重大...檢方聲請羈押

金門深夜車禍！機車連撞2路人　前副縣長頭受傷...急送台灣

醫師不忍了！莽男看牙大鬧診所　5字經嗆「你們欠撞」...下場GG

3類人優先打！莫德納次世代疫苗外觀曝光　食藥署：封緘檢驗中

獨／武陵農場除草工遭「蜂螫」休克！直升機吊掛送醫搶救

「金隆成18號」船長關島海域猝死　7漁工無人會開船...載屍漂流中

參選首度逛夜市！　陳時中玩「彈珠台」自誇：我技術還不錯

追疫苗爭議遭陳時中點名「中共傳聲筒」　黃珊珊：不需要貼標籤

中秋節送月餅「這一切太苦了」！蔡沐妍轟2缺點　誰都不送結果超舒服

壯年男肺癌三期腦轉移！北醫質子治療救命「還能天天游泳、晨跑」

報復北京制裁！英國「禁中方代表憑弔女王」　能否出席國葬成疑

彰化某國小驚傳學童廁所甩巴掌！校方通報霸凌　家長堅稱是嬉鬧

大谷翔平幸運安打笑開懷！7轟煙火秀天使險勝水手

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

桃園男活活打死妻　瘋狂留言恐怖行徑曝光

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

要錢被嗆「沒本事」！桃園男木棍把妻活活打死

南桃園臭了一整晚　元兇找到了！

悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

即／國1永康段4車連環撞！1男慘被撞飛　送醫不治

阿嬤被電梯吃掉了！2歲女童蹲路邊大哭曝「駭人」真相

五分埔劫鏢3400萬！　幕後主嫌鎖定四海幫大哥

50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

金門機車撞2人女兵救援　縣府祕書長送台灣

獨／最正數學老師遭盜圖詐騙　她怒報警：想氣死我

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

浩子罕見火大當場變臉！

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

IU打破南韓23年紀錄！　粉絲興奮「見證歷史」

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

單身住「1房1廳」好嗎？全場搖頭曝原因

國道「極速插隊」　30秒搖滾區視角直擊

美國防部：台灣事務納入中國辦公室職權範圍

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面