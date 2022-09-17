獨／最正數學老師遭盜圖！半球照被拿來詐騙　她怒報警：想氣死我

▲數學老師凱莉遭盜圖詐騙 。（圖／翻攝IG）

記者陳韻如／台北報導

一名身材火辣、長相甜美的數學老師「凱莉」，在IG上擁有14萬粉絲，也上過各大綜藝節目，身受粉絲喜愛。不過，她的火辣照片近日卻遭人盜圖，不僅放上交友網站，甚至還用社群軟體進行詐騙，更有粉絲因此受害，凱莉氣得直奔警局報案，並表示「希望能遏止盜圖的有心人」。

身為數學老師的凱莉擔任過公立國小專任教師、台灣區數學教育總監，以及台北站前國、高中、私中數學教師，同時還是新創外商專案經理，而身材火辣的她，也從不吝於分享她的好身材，IG上滿滿性感火辣照片，近日還上過小s的談話節目，擁有不少粉絲。

不過，凱莉近日卻遇上盜圖詐騙事件，讓她氣得直奔警局報案。凱莉向《東森新媒體ETtoday》記者透露，自己經常遭人盜圖，而盜圖的人不僅將她的照片放上交友軟體，還開設IG、臉書帳號，甚至還有微信及LINE，而她憤怒分享對方的盜圖帳號，竟還讓對方漲粉，也讓她直呼，「想起死我嗎？」誇張的是，這次對方竟還向粉絲詐騙，詐騙金額不明，也讓她第一次為了盜圖事件赴警局報案。

凱莉表示，起初是一名被害人私訊她，問她怎麼LINE都不回應，她才驚覺事態嚴重，而對方大多以投資或是跨國賣頭等艙等手法欺騙凱莉粉絲，但目前詐騙金額不明。

對此，凱莉也在IG上PO文提醒粉絲，「小心網路上對你過度熱情的人，通常都詐騙」。另外，她也建議大家，被盜圖可以先報警自保，讓警方知道自己並非知情而不處理，也希望拿到報案三聯單後，能夠遏止盜圖有心人。