蔡其昌陣營評估台中有議題在「悶燒」　盧秀燕熱身最強火車頭啟動

▲登記後首波台中市長參選民調！盧對蔡「51％VS. 21%」。（合成圖／ETtoday製圖）



2022年底九合一大選在即，六都市長選戰，台北市、桃園市都呈現三腳督跟四腳督的態勢。為此，《ETtoday東森新媒體》就藍、綠、白等各對戰組合，進行深度訪問，將連續6天，依序由北至南，刊登六都的第一手採訪分析，今日則推出台中市的對戰戲碼。

記者陶本和、崔至雲／台北報導

2022九合一大選進入倒數，最新一波由大台中市政發展協會委託艾普羅公司執行的民調顯示，爭取連任的台中市長盧秀燕以51.5％，領先民進黨提名的立法院副院長蔡其昌的21.9％。對此，蔡其昌團隊近來積極強化屯區、市區的經營；而維持民調領先的「國民黨火車頭」盧秀燕團隊，近來也開始熱身，著手輔選工作，期望發揮母雞效應到市議員選戰。

擁有高支持度的盧秀燕，除了爭取連任之外，更被視為國民黨2022年底選戰的重要火車頭，除了扮演母雞拉抬地方議員的選情，更可能發揮外溢效應，幫助藍營其他縣市的選戰。對此，盧秀燕身邊幕僚指出，盧秀燕其實已經開始慢慢進行輔選的工作了，透過跟議員緊密的結合希望能透過母雞效應幫助到市議員，這樣的方式不僅是能夠維持一定的人氣，也是讓外界了解，台中藍軍是非常團結的。

對於對手蔡其昌近期頻頻找市政破口下手，盧秀燕幕僚指出，其實民進黨所攻擊的治安、空污等數據均顯示已經有好轉，綠營這樣一直強攻，其實是站不住腳的，且選民也是有智慧的，當看到對手一直打口水戰，卻沒有提出實質政見，感到是空洞的。

該幕僚坦言，近幾個月的民調有看到，藍、綠的支持度其實都下降了，這樣的狀況可能要到快選舉才能知道他們是否都會歸隊，而台中市是搖擺州，台中市民的智慧很高，不是選顏色而是選人；因此，現在盧秀燕還是以市政為主，今年不只是選舉年，也是盧秀燕的期中報告，需要拿出之前對選民承諾的成績單，因此除了選舉外，盧秀燕還是有很多時間在市政方面著手。

至於蔡其昌陣營，兼任其發言人的立委林靜儀表示，目前著力於屯區跟市區，因為蔡其昌在海線已經經營很久，中二、海線等地方的建設也都是他在幫忙，海線方面她認為選情相對穩定，知名度也很高，民眾對他很熟悉。

因此，蔡其昌要加強的會是屯區跟市區。首先，在屯區方面，主要是民進黨立委何欣純在處理，林靜儀表示，何欣純經營非常好，而市區就是立委張廖萬堅來協助。林靜儀坦言，蔡其昌在市區的知名度相對低一些，雖然這幾年擔任職棒會長，有比較多曝光度，但還是需要努力。

林靜儀說，之前辦理的幾場說明會都在市區，其實民眾的反應跟回饋都不錯，支持者很熱烈，因此接下來的選戰，期盼可以打一場熱烈選舉，只不過對手一直冷處理。

林靜儀分享，台中其實有幾個議題在「悶燒」，好比「台中房思琪」案，這影響很多女性，而且中產階級的知識份子相當在意，只是一般來說，沒有受到媒體太多注意，因此她認為這題在地方確實在「悶燒」。

其次，林靜儀表示，台中地方的民眾也相當關心交通議題，不論是海線或屯區，在海線就是藍線建設跟鐵路高架化兩個議題；此外，還有一條橘線，是延伸台中機場到霧峰，甚至可能規劃到南投，因此藍線如果卡關，橘線就會拖更久。