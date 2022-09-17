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周玉蔻爆蔣家後代「不信蔣孝嚴父子血脈」　願提供毛髮做DNA比對

▲▼蔣萬安「挺新創 真有力」新創政策發佈會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安力挺慈濟，徹底惹惱周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近日砲口對準國民黨台北市長參選人蔣萬安，不僅揚言揭露其父親蔣孝嚴出軌的黑歷史，16日還在臉書爆料，蔣家後代蔣元贊不相信蔣孝嚴父子身上流有蔣家血脈，承諾願提供毛髮和蔣萬安做DNA比對。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露買BNT受阻，讓周玉蔻連日來怒批慈濟，批評其已淪為政治打手。對此，蔣萬安選擇發文力挺，反過來質疑民進黨「為何買不到疫苗的陳時中可以選市長？洽購500萬劑疫苗的慈濟執行長卻被出征？」結果惹怒周玉蔻，揚言要爆料蔣孝嚴當年婚外情醜聞。

周玉蔻16日連續發文爆料，章孝嚴改父母親名為蔣經國與章亞若，當時所宣稱擁有的DNA證據，其實是章與舅媽紀琛的毛髮，僅證明2人非親生母子，但最後卻藉由「隔空抓藥」，搖身一變成為蔣經國的兒子蔣孝嚴，而章萬安也就變成蔣萬安，這才是真正的「世紀大騙局」。

▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻指出，蔣元贊不信蔣孝嚴父子流著蔣家的血，願提供毛髮做DNA比對。（圖／記者屠惠剛攝）

到了下午，周玉蔻再發文指出，蔣家後代蔣元贊不相信蔣孝嚴父子身上流有蔣家血脈，稍早已在節目上公開承諾，願意提供自己的毛髮或血液，和蔣萬安做DNA的比對檢驗。一波未平一波又起，早在前一天，媒體人陳東豪就在節目上影射蔣萬安與單身女記者看電影，讓周玉蔻驚呼連連。

不過，蔣萬安似乎不以為然，反過來喊話爆料者「要講就講清楚」，直球對決，這樣他才好回應，不要每次選舉一到，就操作這些含沙射影，把沒有的事情說得煞有其事。

蔣萬安批評，民進黨好像不抹黑、不抹紅、不抹黃、不造謠就不會選舉，但民眾其實都很有智慧，眼睛也是雪亮的，看得很清楚，「相信台北市民的智慧極高，不會被影響」。

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