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蔣萬安嗆「不投降承諾書很白癡」　陳時中競辦：國民黨遇中就腿軟

▲▼蔣萬安「挺新創 真有力」新創政策發佈會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉將至，簽署「不投降承諾書」也成近期熱門話題。國民黨台北市長參選人蔣萬安16日受訪時稱，簽署「不投降承諾書」很白癡，此說法遭到陳時中競辦發言人林楚茵怒批，「蔣萬安說到底就是不敢簽，國民黨遇到中國就腿軟，只敢在國內找敵人，身為國際首都台北市的市長候選人，不敢表態、不敢抗中，憑什麼要台北市民投給你？」

台灣獨立建國聯盟日前召開記者會，要求各黨參選人簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書。然而，蔣萬安今早接受直播節目《誰來早餐》主持人朱凱翔專訪時指出，簽署「不投降承諾書」很白癡，面對任何國家侵略，「只要是侮辱到我們，每一個人都是奮勇抵抗，簽這個要幹嘛？」

對此，林楚茵開嗆，蔣萬安說到底就是不敢簽，國民黨遇到中國就腿軟，只敢在國內找敵人，明明是中國大陸擋疫苗進口台灣，國民黨偏要說是政府擋疫苗；蔣萬安競選團隊任職「台灣一帶一路經貿促進協會」理事，要和中共「共圓中國夢」。

林楚茵表示，跨30國國會議員組成「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）宣示聯合抗中，台灣由民進黨范雲委員、時代力量王婉諭委員、無黨籍林昶佐委員參加，國民黨卻不敢派代表參加，難怪蔣萬安不敢簽，「身為國際首都台北市的市長候選人，不敢表態、不敢抗中，憑什麼要台北市民投給你？」

針對「不投降承諾書」，蔣萬安認為，台灣人民碰到被侵略，沒有人會投降，那要簽「不投降承諾書」幹嘛？況且民進黨每次說要抗中都就「打假球」，一副正義凜然說要「抗中」，結果要修憲又不敢，這就是民進黨。

▼陳時中競辦發言人林楚茵。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

▲▼林楚茵將擔任陳時中團隊發言人。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

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