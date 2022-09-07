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林信吾「只開6槍」原因曝　曹瑞傑躲過子彈...被砍38刀難逃劫

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林信吾遭求處死刑。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市安南區8月22日發生震驚全台的殺警案！員警曹瑞傑、凃明誠遭外役監逃犯林信吾持彈簧刀猛砍55刀，殘忍割喉殺害。台南地檢署於7日偵結，依殺人等罪將林起訴，並求處死刑，起訴書指出，林信吾奪槍後，見到曹瑞傑開巡邏車趕抵現場，在5秒內連開6槍，直到卡彈才停止射擊。

根據起訴書，林信吾先前因強盜案件，被判應執行有期徒刑8年4月確定，先後在台南看守所羈押、台南監獄執行，並於2021年12月21日經遴選到明德外役監執行，但他享有較寬緩的處遇卻沒受矯正，脫逃後還購買彈簧刀隨身攜帶，準備在被警察追查時用來拒捕。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林信吾逃亡時，不斷製造斷點躲避警方追緝。（圖／記者林悅翻攝）

回顧整起事發經過，林信吾8月22日清晨帶著彈簧刀偷竊機車。警方受理失竊案件後，由曹瑞傑開著巡邏車載凃明誠一同尋找失竊機車，巡邏車抵達事發地點附近路口時，凃便先下車進入便道內搜尋。

不料，躲在後方的林信吾聽到凃明誠用LINE打電話給曹瑞傑說「找到了」，竟從一旁竄出，拔刀砍殺凃明誠，2人隨即展開搏鬥。此時林信吾聽到警車警報聲響，持續狂砍凃明誠將他壓制在地，並奪走裝有12顆子彈的警槍，凃身中17刀。

此時，林信吾見到曹瑞傑開巡邏車抵達現場，在5秒內朝駕駛座連續射擊6槍，直到槍枝卡彈才停止，巡邏車上因此有5處彈孔，集中在右前保險桿、右前車門，其中1槍更擦過駕駛座頭枕，擊中後方壓克力板，導致警車偏移撞入路旁草叢。

曹瑞傑趕緊從警車上脫困，並下車喝斥林信吾「在做什麼」，不料，林竟衝上前，朝曹的頭、頸、胸、腹狂砍38刀。林信吾殺人後，還待在現場搜刮彈匣，騎車逃逸。

▲▼台南2警追逃犯，1人遭割頸20公分。（圖／民眾提供）

▲▼案發現場處處血跡，令人怵目驚心。（圖／民眾提供，下同）

另一名陳姓員警趕到現場，發現曹瑞傑、凃明誠倒臥血泊中，趕緊通報救護人員到場急救，但2人仍因傷勢過重，經緊急送醫搶救後，分別於當日中午12時53分、12時58分宣告不治。

台南地檢認為，林信吾蓄意殺警，並搶走警槍、子彈情節重大，犯案後畏罪逃亡，他在偵查時也坦承殺警，沒有冤錯假案的疑慮，且林犯罪手段冷血殘暴，沒有對垂死的2名員警存有一絲一毫憐憫之心，反倒在現場恣意搜刮，盜走1個彈匣後揚長而去，將倒臥血泊、奄奄一息的2名員警棄於南臺灣8月正午的烈日下曝曬等死。

▲▼台南2警追逃犯，1人遭割頸20公分。（圖／民眾提供）

另外，檢方認為，林信吾犯案後還會清除犯罪痕跡，並搭乘計程車、公車、火車多地逃竄，不斷製造查緝斷點，可知他的精神狀態非常清楚，能夠縝密思考並做出客觀對己有利的判斷，且他先前就已經入獄，獲得進入外役監服刑的寬典，還犯下重罪，顯見他主觀上不願意接受矯治，客觀上矯治也無效。

檢方表示，對這種極惡之徒重刑不足以形成有效威嚇，只能將他與社會永久隔絕，才能避免慘劇再度發生，且若不處以極刑，社會大眾將失去對法規範的認同，潛在犯罪者也會心存僥倖，對執法員警形成莫大威脅，決定求處死刑。

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