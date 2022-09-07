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台南殺警命案兇嫌林信吾起訴移審　法院裁定續押3個月

▲台南雙警命案，明德外監逃犯林信吾涉嫌持刀刺殺二分局警員凃明誠、曹瑞傑，檢察官依殺人等罪起訴林信吾，並具體求處死刑之同時，也將林信吾殘暴殺警過程曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南雙警命案，明德外監逃犯林信吾涉檢察官依殺人等罪起訴林信吾，並具體求處死刑，案移審台南地院，法官裁定續押3個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南雙警命案，明德外監逃犯林信吾涉嫌持刀刺殺二分局民權所警員凃明誠、曹瑞傑，台南地檢署檢察官黃彥翔偵查終結，依殺人等罪起訴被告林信吾，並具體求處死刑，林嫌移審台南地院，法官審理後裁定9月7日起羈押3月。

▲台南雙警命案，明德外監逃犯林信吾涉嫌持刀刺殺二分局警員凃明誠、曹瑞傑，檢察官依殺人等罪起訴林信吾，並具體求處死刑之同時，也將林信吾殘暴殺警過程曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院行政庭長劉秀君指出，針對林信吾移審訊問，台南地院法官對被告林信吾訊問後坦承有起訴書所載之全部犯行，且有相關之人證、內政部警政署刑事警察局鑑定書等書證及物證在卷可稽，足認被告涉犯刑法攜帶兇器竊盜罪、攜帶兇器強盜罪、攜帶兇器強盜殺人罪、殺人罪、妨害公務罪、槍砲彈藥刀械管制條例等犯罪嫌疑重大。

▲台南雙警命案，明德外監逃犯林信吾涉嫌持刀刺殺二分局警員凃明誠、曹瑞傑，檢察官依殺人等罪起訴林信吾，並具體求處死刑之同時，也將林信吾殘暴殺警過程曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被告林信吾所犯攜帶兇器強盜罪、攜帶兇器強盜殺人罪、未經許持有制式手槍罪，均為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰係基本人性，故重罪常伴有逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行之高度可能性，況被告林信吾於案發後，除隨身攜帶台灣地圖查閱外，且以變換各種交通工具之方式掩人耳目，更於短短1日之內橫跨多個縣市躲避查緝，加上被告本為外役監受刑人而未於2022年8月15日依規定返回外役監，已逃亡數日，並於檢警偵辦中一再表示不願入監執行，且於法院訊問中表示入監前未住居於戶籍地，居無定所，顯見其屢屢有畏罪規避而逃亡之情，更加證明被告林信吾有逃亡之事實。

▲台南雙警命案，明德外監逃犯林信吾涉嫌持刀刺殺二分局警員凃明誠、曹瑞傑，檢察官依殺人等罪起訴林信吾，並具體求處死刑之同時，也將林信吾殘暴殺警過程曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南雙警命案，明德外監逃犯林信吾涉嫌持刀刺殺二分局警員凃明誠、曹瑞傑，檢察官依殺人等罪起訴林信吾，並具體求處死刑之同時，也將林信吾殘暴殺警過程曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，被告林信吾前因強盜案件，經台南地院以109年度訴字第89號判決判處應執行有期徒刑7年10月確定，甫於受刑其間，即再犯本案之加重強盜罪，自有事實足認其有反覆實施加重強盜之虞，而有刑事訴訟法羈押之原因。法官審酌本案既於審理中，有保全日後被告林信吾依法接受審判之必要，因被告有上述未返回外役監之逃亡事實，倘命被告具保或限制住居等侵害較小之手段，於現階段尚不足以確保本案日後審判程序之順利進行，亦無從防範被告反覆加重強盜犯行之可能。再因被告殺害員警凃明誠及曹瑞傑之手段兇殘，當員警凃明誠、曹瑞傑身重數十刀倒地時，被告卻未為救護，反而搜尋有無剩餘之警用配槍或子彈後，旋即逃離現場，使員警錯失獲救之時機，又於逃亡之際，攜帶警用手槍至超商搶劫，足見被告之犯罪型態危害社會秩序及治安甚鉅，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益之維護，以及被告個人人身自由之私益受限制之程度等，認對被告施以羈押處分尚屬適當且必要，合乎比例原則，因認被告有羈押之必要，且該羈押之必要性尚無從以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段替代，即依規定裁定被告林信吾應自2022年9月7日起羈押3月。

▲台南雙警命案，明德外監逃犯林信吾涉嫌持刀刺殺二分局警員凃明誠、曹瑞傑，檢察官依殺人等罪起訴林信吾，並具體求處死刑之同時，也將林信吾殘暴殺警過程曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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