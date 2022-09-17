等到了！　超商限定搶吃最新「鼎王麻辣肉包、麻辣腸」

記者蕭筠／台北報導

終於等到了！繼去年推出超狂麻辣現煮蛋狂賣80萬顆後，超商再度攜手人氣麻辣火鍋店「鼎王」，強勢推出2款全新罪惡熟食，有微辣「麻辣肉包」及吃得到麻辣鍋香氣的「麻辣腸」，即日起就能衝指定門市開吃。

▲超商限定吃最新聯名鼎王麻辣肉包、麻辣腸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲麻辣肉包口感鹹香微辣。

▲麻辣腸帶有香、麻、辣滋味。

「全家X鼎王」第2波全新聯名熟食開吃了，再度以經典麻辣鍋湯底作為創意發想，首推這顆「鼎王麻辣肉包」，使用花椒、辣椒粉、新鮮紅辣椒與黑胡椒調製出的紅油拌入肉餡，大口咬下口感鹹香又帶有微微麻辣感，讓人忍不住一口接著一口，即日起於指定1400店開賣；加碼吃罪惡「鼎王麻辣腸」，順口的香、麻、辣滋味超級涮嘴，趕緊衝嚐鮮。

▲春上布丁蛋糕推「我不是胖虎」超萌香醇蜂蜜蛋糕。（圖／春上布丁蛋糕提供）

超商熟食吃完肯定也要來點罪惡甜食，春上布丁蛋糕近日找來我不是胖虎聯手推出全新「香醇蜂蜜蛋糕」，以高溫烘烤方式讓蛋糕呈現自然虎紋，並結合「蜜蜂工坊」嚴選蜂蜜，在蛋糕體中加入100%蜂蜜、特製蜂蜜丁，打造豐富甜蜜口感。

且包裝盒上還特意把胖虎、小虎變身可愛小蜜蜂造型，並放上「餓可不成」逗趣字樣，呼應胖虎的吃貨風格，即日起於春上門市、官網、7-11預購限量開賣，一次買2顆蛋糕還送胖虎環保提袋1個，鐵粉肯定不能放過。

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