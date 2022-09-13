華航12／1起陸續「開航宿霧、清邁航線」　每週4班A321neo執飛

▲華航宣布開航宿霧、清邁航線。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空宣佈，將自 12 月 1 日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每週四班直飛服務；明（2023）年 1 月 20 日起飛航桃園-泰國清邁航線，每週四班直飛，兩大熱門旅遊航點皆以最新 A321neo 客機執飛。

華航表示，10 月起桃園-曼谷提供每週 14 班服務，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內也分別增為每週 14 班，新加坡、馬來西亞吉隆坡增為每日 1 班，檳城及緬甸仰光各增為每週 3 班，9 月 2 日起已恢復桃園-峇里島航線，自 10 月 9 日起提供每週二、五、日共 3 班載客服務，另高雄－菲律賓馬尼拉航線則自 10 月起增為每週三班。

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▲華航宿霧、清邁航線均為每週四班。（圖／華航）

桃園-宿霧航線 12 月 1 日開航，直飛 3 小時就到，出發航班 CI705 每週一、二、四、六於上午 7:40 起飛，當地時間上午 10:35 抵達；回程航班 CI706 為當地上午 11: 35 起飛，下午 14:30 抵達桃園國際機場。

桃園-清邁航線自明（2023）年 1 月 20 日飛航，出發航班 CI 851 每週二、三、五、六於上午 7：50 起飛，當地時間上午 11：00 抵達；回程航班 CI 852 為當地上午 12:00 起飛，下午 17:00 抵達桃園國際機場。

華航表示，自 2021 年底引進 A321neo 全新客機，客艙寬敞舒適，娛樂系統具智慧遙控功能，擔綱華航區域航線主力機種，宿霧及清邁這兩大東南亞旅遊航點，亦將以最新 A321neo 客機執飛，每班機可提供 180 席座位 ( 12 席商務艙、168席經濟艙 )。