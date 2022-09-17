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下廚就是要優雅！營造自煮儀式感　SMEG義大利精品廚具輕鬆換

▲▼家樂福,SMEG,義大利,廚具。（圖／家樂福提供）

▲SMEG精品廚具，讓作菜變得更優雅。（圖／家樂福提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人對生活講究，即使是獨食也講究滿滿的儀式感，尤其這幾年待在家的時間比較多，許多人都培養出對下廚的興趣，無論是中式、西式，將自煮的美食拍照上傳，是社群時代展現生活方式的一種表現，因此廚房的擺設、各式食器、廚具都再再能看出主人的品味，具質感又有個性的廚房用品，不僅讓身旁的人看得賞心悅目，也讓下廚的人更有動力進廚房，藉好的廚具提升作菜的愉悅感，是廚具添購思考的重點之一。

關注居家生活質感的家樂福，提供對生活有憧憬的消費者更多質感新選擇，限時推出以「設計美學」著稱的義大利精品品牌SMEG換購商品，透過日常的食材採買同時集點，讓自己作菜時增添更多優雅氣質，把好菜與生活質感端上桌，從準備三餐就展現令人嚮往的儀式感。

▲▼家樂福,SMEG,義大利,廚具。（圖／家樂福提供）

▲SMEG好看又好用，營造自煮儀式感。

▲▼家樂福,SMEG,義大利,廚具。（圖／家樂福提供）

▲SMEG廚房的夢幻逸品，家樂福換購輕鬆到手，為居家空間增添質感及儀式感。

來自義大利的精品家電品牌SMEG，最為人知的就是復古冰箱家電，絕美耐看的外型深植人心，極致頂級的品牌形象更是許多風尚人士的夢幻逸品之選，秉持著家居用品能賦予環境新氣氛的信念，SMEG的廚房系列也具有一眼即可認出的義大利工藝美學，SMEG刀具皆選用德國不鏽鋼刀片，德國鋼材為不鏽鋼等級中質量絕佳的鋼材之一，SMEG刀具的鋒利及耐用耐度，擄獲大批追求生活品味的料理愛好者，除此之外，刀柄設計符合人體工學，讓切菜、切塊、切肉專業又輕鬆，無縫設計讓清洗變得更容易，可以說是人人都想擁有的頂級廚房單品。

平常捨不得買的料理夢幻逸品有機會輕鬆入手了！此次家樂福換購的廚具包括7款刀具、琺瑯鑄鐵鍋、刀座、雙面相思木砧板，以及台灣家樂福獨家迷你烤盅，用它裝小菜、前菜餐桌立刻變美；鍋具、刀座延續家電的復古美學，加上提升廚房時尚感的粉嫩的藍、奶油白配色，一擺在桌上立刻擁有高級質感，網友們開心說「買不下手這牌子，用點數換換好過癮」、「這家的東西都超美」、「被奶油色白鍋燒到」、「菜刀好有質感」、「那組刀具放桌上看了都開心」！

▲▼家樂福,SMEG,義大利,廚具。（圖／家樂福提供）

▲▼七款刀具符合台灣人的烹調習慣，破除選擇障礙，全套收準沒錯。

▲▼家樂福,SMEG,義大利,廚具。（圖／家樂福提供）

家樂福集點換購祭出全球暢銷的SMEG刀具，特別針對台灣人的烹調習慣，嚴選蔬菜刀、多用途刀、切肉刀、三德刀、麵包刀、主廚刀、中式菜刀等7款。蔬菜刀強而滑順的刀刃去皮、切蔬菜更不費力，有鋸齒刀片的多用途刀切不規則的蔬果時不易手滑，蔬果切得美，端上桌就先加分；主廚刀則在切薄片時相當順手，讓你告別廚藝不錯但刀功卻差強人意的「自煮困境」；工欲善其事、必先利其器，不同功能又符合使用習慣的刀可讓下廚者「刀功大增」，料理上桌頓時昇華，彷彿出現廚神光芒。不用再左思右想這次要購入哪種刀具，家樂福ＸSMEG一次幫你設想周到，全套收準沒錯！

▲▼家樂福,SMEG,義大利,廚具。（圖／家樂福提供）

▲琺瑯鑄鐵鍋及台灣家樂福獨家迷你烤盅，料理上桌更具美感。

有了夢幻刀具，當然要搭配SMEG經典復古設計的6槽相思木刀架使用，底座材質是粉體塗裝碳鋼搭配天然紋理相思木，更是追求質感生活的人爭相收藏的重點。10/31前於家樂福消費滿250元即贈1點集點貼紙、10點起即可加價購，雙週再抽迷你冰箱與烤麵包機，捨不得入手、不知道哪款適合入手的人，家樂福祝你一臂之力、輕鬆提升居家餐廚生活質感。

這次的夢幻逸品換購活動，經常來家樂福採買生活用品的消費者也表示，看到義大利頂級品牌的絕美商品很想要立刻努力集點，「超級美der」、「他們家的東西不管放家裡哪個角落，真的都超！吸！睛」、「不止廚房，自己也貴婦了起來」，兼具實用與義大利美學的廚具助你在家享受慢活時光！

►家樂福會員換購：https://bit.ly/3cqqTws

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關鍵字：

家樂福SMEG義大利

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