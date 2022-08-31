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家樂福推「在家打造台日韓居酒屋」！逢甲人氣雞肉串也有賣

▲▼家樂福搶攻烤肉商機。（圖／業者提供）

▲家樂福搶攻「精烤商機」，以「在家打造台日韓居酒屋」推出多款食材。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

中秋節倒數，家樂福看準今年吹起「精烤商機」，例如出現精緻食材或巨無霸牛排、和牛等奢華品項、浮誇擺盤，今年以「在家打造台日韓居酒屋」主題，推出各種烤肉食材、醬料、醃料、香料等，搭配特色飲品與酒水。同步還有SMEG夢幻刀具與鍋具，消費集點就能以超親民價換購，最低點數加購只要199元。

▲▼家樂福搶攻中秋烤肉商機，推出「在家打造台日韓居酒屋」。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福搶攻中秋烤肉商機，推出「在家打造台日韓居酒屋」。（圖／記者林育綾攝）

家樂福線上購物推出夢幻烤肉組合「我家就是燒烤店-在家烤肉組」，原價2408元，特價1999元，一口氣滿足所有需求，而只要在家樂福家速配輸入折扣碼「烤肉速配」，即刻享有消費888元折扣88元優惠（部分商品不適用）。

由於異國風格燒烤一直受到喜愛，今年以「在家打造台日韓居酒屋」為主題，其中日式與韓式燒烤居酒屋風格更是烤肉圈首選名單，日式燒烤著重在精烤，特別注重肉的品質。家樂福獨家販售的CAB冷藏美國安格斯無骨牛小排，肉質結實帶油筋，有油花，油脂分佈均勻，適合香煎、燒烤或燉煮，建議7分熟至全熟，品嚐牛小排焦脆的筋肉跟咀嚼口感。

▲▼家樂福搶攻中秋烤肉商機，推出「在家打造台日韓居酒屋」。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福搶攻中秋烤肉商機，推出「在家打造台日韓居酒屋」。（圖／記者林育綾攝）

韓式燒烤風格則講究肉質的原汁原味，輔以各種不同味道的醬汁蘸食，隨個人喜愛調製，講求個性化美味風格。家樂福冷凍台灣豬里肌燒肉片，使用優質在地的台灣豬肉，油脂較少，肉紋理工整，細緻有咬勁，燒烤後更香甜，適合作為韓式梅花豬食材，還能用經濟實惠的價格切換不同醬料。

此次還網羅逢甲夜市人氣商品，曾經入圍CNN世界50大美食之一、超過10種香料腌製而成的「國王雞肉沙爹串」，選用台灣雞軟骨的鹽烤雞軟骨，骨間帶些許肉口感有嚼勁。

▲▼家樂福搶攻中秋烤肉商機，推出「在家打造台日韓居酒屋」。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福主推「在家打造台日韓居酒屋」。（圖／記者林育綾攝）

而海鮮也是燒烤不可錯過的美食，獲得水產養殖管理委員會ASC認證的生態養殖草蝦，適合以韓式燒烤方式入口，蝦肉飽滿鮮甜，原汁原味，全程溯源；爭鮮冷凍北海道干貝精選產自北海道無汙染海域，頂級刺身等級，貝柱厚實，甘甜多汁。料理上也相當簡單，奶油乾煎就能散發出誘惑的干貝香氣，以及富有彈性的口感，適合做成培根干貝卷。

▲▼家樂福搶攻中秋烤肉商機，推出「在家打造台日韓居酒屋」。（圖／記者林育綾攝）

▲除了嚴選肉品外，台式餐前麵包也是烤肉好夥伴。（圖／記者林育綾攝）

除了嚴選肉品外，台式餐前麵包也是烤肉好夥伴，家樂福AA無添加麵包，購買時看到「AA無添加驗證標章」藍色小圓圈標章，標榜「不使用添加物」來改變食物口感、縮短食品製作時間、延長食物保存期限等，無論是方型白吐司、小餐包都是肉肉的好朋友。烤肉期間也能使用文旦柑橘等當季水果，製作成文旦柑橘生菜沙拉，過過口味就能繼續品嚐更豐富的烤肉滋味。

同步也推出義大利品牌SMEG會員專屬換購，是料理界夢幻逸品，即日起至10/31活動期間內，於家樂福消費滿250元即贈1點集點貼紙，集點加購或是免費兌換，換算下來最低只要2.3折起。

▲▼家樂福推出「料理界夢幻逸品」義大利品牌SMEG換購。（圖／業者提供）

▲家樂福推出「料理界夢幻逸品」義大利品牌SMEG換購。（圖／業者提供）

SMEG結合科技，打造出美學、人體工學與功能性全方面兼具的家電藝術，像是高顏值奶茶色的「琺瑯鑄鐵鍋」市價8800元，只要300點即可免費兌換，或60點加2499元購買；還有復古設計的「相思木刀座」，市價4,580元，150點即可免費兌換或是40點加1888元購買。「迷你烤盅」可盛裝小菜，是餐桌最美的點綴，也適用於微波爐，80點即免費兌換，或是20點加上599元就能帶回家。

各類絕美廚刀具包含蔬菜刀、多用途刀、切肉刀、不沾黏的三德刀、麵包刀、主廚刀、中式菜刀等，最低點數加購只要199元，換算下來最低只要用2.3折起的價格，就可以輕鬆將義大利精品美學廚具搬回家，提升居家餐廚生活質感。

▲全聯推出今年第二檔印花換購，再度邀請「德國雙人」品牌登場，推出7款廚房刀具與配件、2款烹飪神器。（圖／業者提供）

另外，全聯福利中心也在近來推出印花換購，推出「德國雙人」品牌刀具、廚房食用配件等，9/2～12/29全店單筆每滿200元贈印花1枚，集滿印花就能以市價1.1折起換購，入手門檻超低。

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